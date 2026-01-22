Presidente de Millonarios confirmó el futuro de Hernán Torres

Millonarios regresó a la acción en la temporada 2026, pero no lo hizo de la manera en la que los fanáticos del cuadro 'embajador' lo esperaban, ya que, a pesar de la reestructuración que se hizo durante el mercado de fichajes, Hernán Torres todavía no ha podido conformar un equipo que logre sacar buenos resultados y se acople a su idea de juego.

El estratega tolimense arribó como una alternativa clave que en su momento ilusionó a los hinchas por su pasado en el club en donde logró salir campeón, pero con el pasar de los partidos ya está siendo juzgado y se está hablando incluso de su salida. Sin embargo, el presidente del club, Enrique Camacho, confirmó que respaldan a Hernán Torresa pesar de los malos resultados que ha venido obteniendo.

Hernán Torres continuará en Millonarios

Millonarios se reforzó con grandes figuras como Radamel Falcao, Rodrigo Ureña, Rodrigo Contreras, entre otros futbolistas que llegaron a entrenar bajo el mando de Torres, realizaron la pretemporada y han tenido bastante tiempo para intentar ponerse al día en cuanto al planteamiento táctico del DT, pero los resultados siguen sin darse.

Enrique Camacho habló sobre el presente deportivo de Hernán en el club y si hubo la posibilidad de que Ariel Michaloutsos hubiera tomado una decisión distinta en cuanto a su contratación en el cargo de director técnico. Mencionó que el director deportivo tenía potestad, pero no al punto de influir en la contratación de un nuevo estratega.

Además, mencionó que lo que está ocurriendo en cuanto a rendimiento no era problema de una sola persona, refiriéndose al estratega, sino que es un trabajo en equipo en donde no se han podido dar las cosas para lograr buenos objetivos, pero entre todos asumen la responsabilidad.

"El equipo cada vez se va conformando mejor, nos gusta como está diseñando el profesor el equipo. Somos responsables todos, cada uno juega un papel en el rompecabezas que se va armando para tener un equipo competente y fuerte, y la responsabilidad por los resultados no son solamente de un individuo, son de 11 jugadores, un técnico, un cuerpo técnico y directivos".





Camacho tomará medidas para que Falcao vuelva a jugar con Millonarios

Ahora, el mismo presidente de Millonarios, Enrique Camacho, en entrevista con Win Sports reveló que el regreso de Falcao se podría acelerar.

“Estamos trabajando para enviar la solicitud del articulo 42 ante la Dimayor por la sanción de Falcao García. Yo creo que vamos a llegar unas 30 mil personas por partido”, dio a conocer.



