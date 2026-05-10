Millonarios haría oferta por un arquero 'top' de la Liga BetPlay

Millonarios continúa moviéndose en el mercado de cara al segundo semestre de 2026 y uno de los puestos prioritarios es el de arquero. La dirigencia evalúa distintas opciones mientras define el futuro del uruguayo Guillermo de Amores y no descarta buscar una salida para Diego Novoa.

La intención del club es reforzar la portería con un guardameta de garantías, capaz de asumir la titularidad inmediata y consolidar el proyecto deportivo. En ese contexto han sonado varios nombres en las últimas semanas.

Faríñez y Jorge Soto, arqueros que contempla Millonarios

Entre las alternativas mencionadas aparecen el venezolano Wuilker Faríñez y Jorge Soto, opciones que han estado en el radar azul, aunque sin avances oficiales confirmados hasta el momento.

De acuerdo con el periodista Guillermo Arango en el programa La FM Más Fútbol, Millonarios también tendría en carpeta a un arquero joven. Esa información fue respaldada por el comunicador Mariano Olsen, quien señaló en su cuenta de X que el perfil buscado cumple con esa característica.

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Joan Parra interesa a Millonarios

En ese escenario, el nombre que toma fuerza es el de Joan Parra, actual guardameta de Once Caldas. El portero, de 25 años, es considerado una de las piezas más importantes del equipo manizaleño en la presente campaña.

Parra, nacido en El Peñol, Antioquia, ha sido determinante en la buena actuación de Once Caldas y en su clasificación a los cuartos de final. Su rendimiento lo ha puesto en el foco de varios clubes del país.

Números y trayectoria de Joan Parra

En la actual temporada ha disputado 20 partidos, ha recibido 22 goles y ha mantenido su arco en cero en cuatro oportunidades. Además, antes de llegar al conjunto blanco se formó y debutó en Envigado FC, donde realizó su proceso de cantera.

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Eso sí, el arquero tiene contrato vigente con Once Caldas, por lo que cualquier negociación implicaría una compra o un préstamo con condiciones económicas significativas. El club manizaleño no facilitaría su salida sin una propuesta importante.

Se espera que, una vez finalice la participación de Once Caldas en la Liga BetPlay, Millonarios retome contactos formales si decide avanzar por el fichaje. La búsqueda de un arquero ‘top’ parece ser una prioridad en el proyecto azul para el segundo semestre.