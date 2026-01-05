Millonarios jugará contra Boca Juniors y River Plate: fechas y sedes confirmadas

Millonarios adelanta los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Hernán Torres antes de debutar en la Liga BetPlay-I de 2026 en condición de visita frente a Atlético Bucaramanga.

Teniendo como gran reto la serie contra Atlético Nacional de la ronda preliminar en la Copa Conmebol Sudamericana, el conjunto 'embajador' ha confirmado los fichajes de Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Julián Angulo, Sebastián Valencia y Rodrigo Ureña.

Se espera que en próximas horas Millonarios haga oficial el fichaje de su nuevo atacante, quien sería el argentino Rodrigo Nicolás Contreras.

Millonarios jugará contra Boca Juniors y River Plate

Con el objetivo de alcanzar el mejor estado de forma, se dio a conocer desde Argentina que Millonarios disputará dos partidos amistosos frente a Boca Juniors y River Plate.

Según se detalló, el duelo contra River Plate está programado para el 11 de enero en el marco del torneo serie Río de La Plata en Uruguay.

Posteriormente, el 14 de enero, el conjunto 'embajador' se mediría con Boca Juniors en el estadio de La Bombonera.

Estos serían los únicos compromisos de pretemporada de Millonarios en el sur del continente, teniendo en cuenta que el duelo contra Independiente de Avellaneda se canceló.

Calendario de Millonarios en la Liga BetPlay 2026

Fecha 1

Atlético Bucaramanga Vs Millonarios

Fecha 2

Millonarios Vs Junior

Fecha 3

Deportivo Pasto Vs Millonarios

Fecha 4

Millonarios Vs Medellín

Fecha 5

Deportivo Cali Vs Millonarios

Fecha 6

Millonarios Vs Águilas Doradas

Fecha 7

Millonarios Vs Llaneros

Fecha 8

Internacional de Bogotá Vs Millonarios

Fecha 9

Millonarios Vs Deportivo Pereira

Fecha 10

Millonarios Vs Cúcuta Deportivo

Fecha 11

Boyacá Chicó Vs Millonarios

Fecha 12

Millonarios Vs Atlético Nacional

Fecha 13

Once Caldas Vs Millonarios

Fecha 14

Millonarios Vs Fortaleza

Fecha 15

Jaguares Vs Millonarios

Fecha 16

Millonarios Vs Santa Fe

Fecha 17

América de Cali Vs Millonarios

Fecha 18

Millonarios Vs Deportes Tolima

Fecha 19

Alianza Fc Vs Millonarios