Millonarios jugará contra Boca Juniors y River Plate: fechas y sedes confirmadas

Millonarios adelanta los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Hernán Torres antes de debutar en la Liga BetPlay-I de 2026 en condición de visita frente a Atlético Bucaramanga.
Teniendo como gran reto la serie contra Atlético Nacional de la ronda preliminar en la Copa Conmebol Sudamericana, el conjunto 'embajador' ha confirmado los fichajes de Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Julián Angulo, Sebastián Valencia y Rodrigo Ureña.
Se espera que en próximas horas Millonarios haga oficial el fichaje de su nuevo atacante, quien sería el argentino Rodrigo Nicolás Contreras.
Millonarios jugará contra Boca Juniors y River Plate
Con el objetivo de alcanzar el mejor estado de forma, se dio a conocer desde Argentina que Millonarios disputará dos partidos amistosos frente a Boca Juniors y River Plate.
Según se detalló, el duelo contra River Plate está programado para el 11 de enero en el marco del torneo serie Río de La Plata en Uruguay.
Posteriormente, el 14 de enero, el conjunto 'embajador' se mediría con Boca Juniors en el estadio de La Bombonera.
Estos serían los únicos compromisos de pretemporada de Millonarios en el sur del continente, teniendo en cuenta que el duelo contra Independiente de Avellaneda se canceló.
Calendario de Millonarios en la Liga BetPlay 2026
Fecha 1
Atlético Bucaramanga Vs Millonarios
Fecha 2
Millonarios Vs Junior
Fecha 3
Deportivo Pasto Vs Millonarios
Fecha 4
Millonarios Vs Medellín
Fecha 5
Deportivo Cali Vs Millonarios
Fecha 6
Millonarios Vs Águilas Doradas
Fecha 7
Millonarios Vs Llaneros
Fecha 8
Internacional de Bogotá Vs Millonarios
Fecha 9
Millonarios Vs Deportivo Pereira
Fecha 10
Millonarios Vs Cúcuta Deportivo
Fecha 11
Boyacá Chicó Vs Millonarios
Fecha 12
Millonarios Vs Atlético Nacional
Fecha 13
Once Caldas Vs Millonarios
Fecha 14
Millonarios Vs Fortaleza
Fecha 15
Jaguares Vs Millonarios
Fecha 16
Millonarios Vs Santa Fe
Fecha 17
América de Cali Vs Millonarios
Fecha 18
Millonarios Vs Deportes Tolima
Fecha 19
Alianza Fc Vs Millonarios