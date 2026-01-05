Millonarios tomó decisión final para cerrar fichaje de Rodrigo Contreras

Millonariosdecidió reforzar su zona ofensiva con la llegada del delantero argentino Rodrigo Contreras, una contratación que no solo genera expectativa por lo futbolístico, sino también por el salario que percibiría el atacante, calificado por varios sectores como un verdadero “mega contrato” para los estándares locales.

El conjunto capitalino viene de un 2025 irregular en la Liga Betplay, lejos de las finales y con un rendimiento que dejó más dudas que certezas. Por ello, la directiva azul optó por mover el tablero y apostar por jugadores con trayectoria internacional, experiencia y recorrido en ligas exigentes.

En ese contexto aparece Contreras, un atacante de 31 años que ha pasado por clubes como San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima, Necaxa, Antofagasta y Universidad de Chile, acumulando kilómetros y aprendizajes en distintos estilos de juego.

La llegada del llamado 'Tucu' responde a una necesidad clara: gol. Millonarios busca un delantero que aporte presencia en el área, juego aéreo, movilidad y carácter en partidos decisivos. Aunque el argentino no viene de temporadas deslumbrantes en términos goleadores, su perfil encaja en la idea de sumar experiencia a un plantel que necesita liderazgo ofensivo y mayor eficacia frente al arco rival.

Sin embargo, el foco mediático se trasladó rápidamente al aspecto económico. De acuerdo con reportes conocidos en los últimos días, Contreras percibía en Chile un ingreso cercano a los 83 millones de pesos colombianos. Aunque el club no ha confirmado oficialmente el monto exacto, esa referencia fue suficiente para instalar el debate entre hinchas, analistas y periodistas.

Para algunos, se trata de una cifra elevada que exige resultados inmediatos. Para otros, es una inversión coherente con la condición de club grande y con la necesidad de competir tanto en el torneo local como en escenarios internacionales. Lo cierto es que el contrato coloca al delantero en un rango salarial alto dentro de la nómina azul.

Aun así, los expertos coinciden en que Millonarios ha optado por equiparar su estructura salarial a la de otros equipos que aspiran a protagonismo continental.

La directiva entiende que, para competir en torneos como la Copa Sudamericana, no basta con talento joven o promesas en formación. Se requieren futbolistas curtidos, acostumbrados a la presión y con capacidad para responder en momentos clave.

Más allá de cifras y titulares, el fútbol siempre ofrece una verdad incuestionable: el rendimiento se mide dentro del campo. Contreras llega a Millonarios con el reto de convertir la discusión económica en goles, asistencias y victorias. Cada partido será una oportunidad para justificar la confianza del cuerpo técnico y de la dirigencia.

La historia apenas comienza. Rodrigo Contreras llegará a Bogotá y el balón pronto empezará a rodar. Solo el tiempo dirá si este “mega salario” se transforma en una inversión exitosa o en una apuesta fallida. Por ahora, Millonarios vuelve a ilusionarse, consciente de que en el fútbol moderno el riesgo es parte del juego, pero la recompensa puede ser enorme cuando las decisiones salen bien.