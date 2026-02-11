Millonarios: la inesperada decisión que se tomaría con Falcao ante Águilas

En la previa del partido entre Millonarios y Águilas Doradas, correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, se tomaría una decisión clave en el frente ofensivo del equipo embajador, con Radamel Falcao García como principal protagonista.

Falcao, titular en Millonarios vs Águilas

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, Falcao sería inicialista en el compromiso ante el conjunto antioqueño, lo que marcaría un punto de inflexión en su regreso al club capitalino.

Lea también Falcao celebra su cumpleaños: LaLiga y UEFA reaccionaron a sus 40 años

De confirmarse, esta sería la primera titularidad de Radamel Falcao desde que volvió a vestir la camiseta de Millonarios, en un partido que genera expectativa tanto por lo deportivo como por lo simbólico.

Hasta ahora, el delantero samario ha sumado minutos en los encuentros frente a Deportivo Pasto, Independiente Medellín y Deportivo Cali, pero en todos ellos ingresó desde el banco de suplentes y no hizo parte del once inicial.

El cuerpo técnico habría evaluado de manera positiva su evolución física y futbolística, motivo por el cual estaría listo para asumir mayor protagonismo en un partido oficial.

Una de las posibilidades que se manejan es que Falcao haga dupla ofensiva con el argentino Rodrigo Contreras, una sociedad que le permitiría a Millonarios tener presencia en el área y variantes en el ataque.

La información sobre la decisión que se tomaría con Falcao fue entregada por el periodista Alexis Rodríguez, quien señaló que el delantero aparece como una de las principales novedades en la alineación azul.

Así, Millonarios se prepara para afrontar el duelo ante Águilas Doradas con una apuesta fuerte en ataque, en un partido en el que la presencia de Radamel Falcao García desde el arranque podría convertirse en uno de los grandes atractivos de la jornada.

Horario de Millonarios vs Águilas

Cabe recordar que el partido entre Millonarios y Águilas Doradas se disputará este miércoles 11 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá.