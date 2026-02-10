Falcao celebra su cumpleaños: LaLiga y UEFA reaccionaron a sus 40 años

Llegó el 10 de febrero, un día de celebración en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y para la Selección Colombia. Radamel Falcao García, uno de los mejores jugadores de la historia del balompié cafetero celebra su cumpleaños. 40 años de gloria eterna para un futbolista ejemplar.

Vea también: Vuelve la Liga BetPlay a El Campín: directivos del FPC inspeccionaron trabajos de Sencia

El ‘Tigre’ ha dejado su huella en todos los equipos por los que ha pasado, y, aunque, tuvo pasos buenos y otros malos, como el del Manchester United, el equipo inglés reaccionó a su vinculación con Millonarios recordándolo con mucho cariño como un futbolista que estuvo vinculado con los ‘Red Devils’.

Este martes, el delantero de Millonarios cumple 40 años. Figuró en grandes clubes como Galatasaray, Mónaco y Atlético de Madrid, en donde fue uno de los grandes goleadores de la institución entre la temporada 2011-12 y 2012-13. Falcao García consiguió 70 goles en 91 partidos.

Con el Atlético de Madrid, Falcao ganó una Copa del Rey, una UEFA Europa League y una Supercopa de Europa. Brilló tanto en LaLiga que le permitió estar en el XI ideal del torneo, fue sexto en una premiación del Balón de Oro y, además, fue elegido en el mejor equipo del año 2012 con una delantera de ensueño junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

EL MENSAJE DE LALIGA Y DE LA UEFA PARA CELEBRAR EL CUMPLEAÑOS DE FALCAO GARCÍA

Con 40 años encima, Radamel Falcao García recibió un mensaje de la cuenta oficial de LaLiga y de la UEFA Europa League, torneo que supo ganar con el FC Porto y con el Atlético de Madrid.

Le puede interesar: Otro partido de la Liga BetPlay se aplazaría por concierto

Falcao García dejó huella en el equipo portugués y en el elenco español. Además, lo hizo en Europa con muchas distinciones antes de salir de España y firmar con Mónaco.

En la cuenta de la liga española, escribieron “EL TIGRE. ¡Muchas felicidades, Falcao! LALIGAHistory”, un corto mensaje, pero recopilaron en un video los mejores goles y los momentos claves con el Atlético de Madrid que le permitió figurar con varias distinciones y premios, tanto individuales como colectivos.

Además, la UEFA Europa League, que supo ganar con el Porto y con el Atlético de Madrid también reaccionó a la historia que dejó Falcao García en la década pasada. Sin referirse concretamente al cumpleaños del atacante, publicaron una foto con el equipo portugués con el siguiente mensaje en inglés, “El Tigre's UEFA Europa League scoring record”.

Lea también: Ultimátum para Restrepo en el DIM: esto pasará si pierde ante Cúcuta

Y es que, el ‘Tigre’ con el Porto y con el Atlético de Madrid marcó 30 goles en 31 partidos estableciéndose como uno de los goleadores colombianos en toda la historia de la UEFA Europa League por varios años.