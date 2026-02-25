Millonarios tomó decisión con Falcao para la Copa Sudamericana

Cada vez falta menos tiempo para que se lleve a cabo el gran partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, partido único que se jugará el próximo miércoles 4 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot.

El compromiso es de suma importancia para ambas instituciones, pues como equipos grandes del fútbol colombiano quieren seguir avanzando en esa competencia internacional, donde el equipo ‘albiazul’ aspira a dar el batacazo y eliminar a Nacional en Medellín.

Lea también: Cuarto entrenador que pide a Falcao en el Mundial: “puede aportar mucho”

El plan que tiene Millonarios con Falcao para la Copa Sudamericana

De acuerdo con información del periodista Guillermo Arango, Millonarios realiza trabajos de fisioterapia a Radamel Falcao tras la lesión muscular leve que sufrió en los isquiotibiales de su pierna derecha y llevan con calma su recuperación con la firme intención de estar al 100 % para el duelo ante Nacional.

Así las cosas, el goleador samario no estaría en la convocatoria del técnico Fabián Bustos para el partido contra Pereira por la fecha 9 de la Liga BetPlay (que se disputará este jueves 26 de febrero en El Campín a partir de las 7:30 de la noche) y será reservado para el duelo por Copa Sudamericana.

Lea también Equipo de Liga BetPlay se queda sin estadio: alcaldía tomó radical decisión

Buenas noticias con Rodrigo Contreras y Carlos Darwin Quintero

El otro delantero que se lesionó en el partido ante Llaneros fue el argentino Rodrigo Contreras, quien presentó una contractura muscular en sus isquiotibiales izquierdos, sin embargo, el proceso de recuperación con el jugador ha sido satisfactorio y podría incluso hacer parte de la convocatoria para el duelo ante el cuadro ‘Matecaña’.

Por otro lado, también se reportó que Carlos Darwin Quintero alcanzaría a estar para el duelo contra Nacional luego de sufrir un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda durante el partido contra Águilas que se llevó a cabo el pasado 13 de febrero.

En otras noticias: Mackalister Silva y la particular forma de 'calentarse' previo a un partido