Iván Arboleda se refirió a su paso por Millonarios: “Me afectó mucho”

Poco protagonismo fue el que tuvo Iván Mauricio Arboleda en su paso por Millonarios mientras debía pelear la posición con Diego Novoa y con Guillermo de Amores. Arboleda, que cuenta con una experiencia notable en el exterior no pudo encontrar la comodidad deseada en su regreso al Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Vea también: Nacional cuenta con bajas vs Santa Fe: cinco ausencias para visitar Bogotá

Durante su etapa e Millonarios se habló bastante de su futuro y de la continuidad en el cuadro bogotano. Muchos temas se tocaron y el pedido grande de Hernán Torres era el de respaldar al tumaqueño con la necesidad de arroparlo como uno más. Hernán siempre quiso su continuidad, especialmente cuando salió de la institución por algunas semanas y luego regresó.

Iván Arboleda encontró su lugar firmando con Águilas Doradas, un club que depositó toda la confianza en él y que ha representado de la mejor forma para volver a afianzarse como el guardameta que en alguna ocasión estuvo en la Selección Colombia y en clubes del exterior. En diálogo con Despierta Win, Arboleda referenció lo que pasó en su experiencia por el equipo albiazul.

“SE INVENTARON MUCHAS COSAS PARA DAÑAR MI IMAGEN”; IVÁN ARBOLEDA

Infortunadamente, Iván Arboleda nunca contó con la posibilidad de ser el arquero titular de Millonarios pese a su trayectoria. La confianza de Hernán Torres no fue suficiente para lograrlo. El tumaqueño afirmó que, “yo tampoco lo entendí. Son cosas que hay que asumirlas, hay que pasar la página”.

Le puede interesar: Luis Javier Suárez enamora a Portugal: "De los mejores del Siglo XXI"

Luego explicó que, “no estuve cómodo en ese momento con Millonarios. Tenía un DT que me quería como Hernán Torres que luchó hasta el final porque me quedara. Pero las cosas son así, el fútbol es así”. Además, contó que en una entrevista hace unos meses sentenció que su paso en Bogotá fue un fracaso y esto dio para varias interpretaciones que no gustaron en el club albiazul.

Sin embargo, Iván agregó que, “no hablaba del club, hablaba de lo personal porque nunca me encontré con ese Arboleda que quería. Se inventaron muchas cosas para dañar mi imagen y eso me afectó mucho. Lo dije en su momento, estuve ocho años afuera de Colombia y nunca escucharon nada malo de mi carrera”.

Reveló que su intención siempre era volver a su país, “en Colombia uno viene acá para estar con mi familia y estar más cerca. Lo intenté, siempre fui un compañero, no te puedo decir perfecto, pero sí intentaba hacerlo dentro o fuera de la cancha. Se dijeron muchas cosas para dañar a Iván Arboleda”.

También referenció lo que pasó en Bogotá en el partido entre Millonarios vs Águilas Doradas en medio de un penal para el cuadro albiazul en el que se habló de provocaciones. El tumaqueño afirmó que, “se dijeron muchas cosas que siempre es atacar al ser humano, pero nunca me metí con ellos. Fue un penal en el que empezaron a cantarme. Hubo un pequeño malentendido en la cancha. Nunca me metí con la hinchada, solo les dije que me sigan cantando. Son cosas del fútbol y quedan siempre marcadas. Mi carrera siempre ha sido intachable fuera del país”.

Lea también: Inesperado colombiano se ganaría puesto en el Mundial; brilla en Inglaterra

Su paso por Colombia continuó con Águilas Doradas en donde sí le ha ido mejor en estos primeros partidos disputados. Iván Arboleda se adueñó del arco y le han marcado ocho goles en siete partidos disputados. En el último encuentro frente al Boyacá Chicó no recibió anotaciones y su equipo está cerca de meterse a los ocho.