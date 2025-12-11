Un 'gigante internacional', multicampeón con Santa Fe, hace guiños para volver

Un nuevo guiño encendió la ilusión de la hinchada de Independiente Santa Fe: un 'gigante internacional' estaría interesado en volver a vestir al club. Se trata de Umbro, la reconocida marca inglesa que acompañó al equipo entre 2009 y 2021, etapa en la que los cardenales conquistaron nueve títulos y vivieron su época dorada.

Todo comenzó en X (antes Twitter), cuando un aficionado preguntó si Fila, actual marca encargada de la indumentaria, continuará al frente del diseño de los uniformes. Otro usuario respondió sugiriendo que sería ideal el regreso de Umbro.

La sorpresa llegó después, cuando la cuenta oficial de Umbro Colombia intervino con un mensaje que desató la nostalgia: “Siempre listos para volver”. La frase fue interpretada por muchos como un guiño directo a Santa Fe.

Las prendas de Umbro son recordadas con especial cariño por la afición, no solo por su calidad sino porque fueron testigo de los títulos más importantes en la historia del club, incluida la Copa Sudamericana 2015.

Para muchos hinchas, Umbro ha sido la marca que mejor entendió la identidad visual del León en los últimos años, razón por la que su nombre sigue apareciendo cada vez que se habla de indumentaria.

¿Hasta cuánto tiene contrato Fila con Santa Fe?

Sin embargo, pese a la ilusión generada, el regreso de Umbro no sería inmediato. Todo indica que el contrato de Fila con Santa Fe se extiende hasta diciembre de 2026.

Así, aunque la puerta quedó entreabierta, cualquier posibilidad de reencuentro entre Santa Fe y Umbro tendría que esperar al menos un par de temporadas más.