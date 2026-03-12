Mateo García se rinde ante los pies de Mackalister: “Es pieza fundamental para mí”

Uno de los jugadores que ha mostrado sentido de pertenencia por estar en Millonarios es Mateo García, que desde su llegada no se ha guardado una gota de sudor en el terreno de juego, demostrando el amor profundo por la camiseta que hoy viste y que se ha convertido en su amor desde pequeño.

A pesar de que lleva pocos meses en la institución, Mateo ha hecho una buena amistad con varios jugadores de Millonarios, pero es con David Mackalister Silva con quien se la lleva mejor, teniendo en cuenta el sentimiento que ellos comparten y el sueño que juntos hicieron realidad.

Mateo García se refirió a David Mackalister Silva

En conversación con el programa A un Toque de Deportes RCN, Mateo García se refirió a la importancia que ha tenido Mackalister desde que llegó a Millonarios, además de los consejos que le ha dado durante estas semanas, haciendo que el volante tenga mejor rendimiento y sobre todo disfrute del “sueño”.

“Si hay alguien a quien yo le agradezco desde mi llegada, es a Mackalister. Desde el día uno me ha acogido de una gran manera. Él me dice que ambos vivimos cosas similares… Cuando yo llegué a Millonarios, Macka me dijo: “Yo sé lo que usted está sintiendo y yo solo quiero que disfrute. Usted ha trabajado tanto por estar acá y yo no quiero que se le convierta en un sufrimiento”, aseguró el jugador bogotano.

Además, Mateo también reveló el trabajo que realiza Macka dentro y fuera de la cancha con los jugadores de Millonarios, dejando claro que se ha convertido en uno de los grandes referentes del club, el cual ayuda a que los nuevos jugadores se puedan acoplar de la mejor manera.

“Nosotros recochamos mucho, pero cuando es la hora de trabajar, él me habla bastante. Es una persona que suma y siento que es un referente dentro y fuera de la cancha (…) Macka ha sido pieza fundamental para mí y para el grupo porque cuando él ha estado, el equipo lo ha sentido muy bien”, añadió el volante.

Mateo y Macka cumplieron el sueño de jugar en Millonarios

Cabe mencionar que desde hace varios años, David Mackalister Silva y Mateo García dieron a conocer el sentimiento que tenían por Millonarios, a pesar de no estar en el club en el momento que dieron a conocer sus inclinaciones futbolistas. Años después, ambos jugadores visten la camiseta del club de sus amores y ahora sueñan con escribir sus nombres en letras doradas dentro de la historia de la institución.