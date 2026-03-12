Lo de Millonarios no fue casualidad en Sudamericana: “No nos sorprendió”

Sin duda alguna, el sistema de campeonato de la Copa Sudamericana en las fases previas genera muchas discusiones alrededor de la eliminación directa de equipos del mismo país. Atlético Nacional y Millonarios se enfrentaron en el Atanasio Girardot. El ganador seguía en la pelea, mientras que el perdedor quedaba eliminado completamente de torneos internacionales.

La victoria fue de Millonarios gracias a los goles de Rodrigo Contreras en dos ocasiones y Leonardo Castro, mientras que Nicolás Rodríguez marcó el gol para Atlético Nacional que era el empate parcial.

Bajo ese panorama, Millonarios selló el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en donde tendrá que esperar su suerte en el bombo 2. Mateo García habló en el programa del Canal RCN, A Un Toque, en el que habló sobre la previa del partido y lo que se dijo antes de medirse con Nacional en el Atanasio Girardot.

MATEO GARCÍA DESTACÓ QUE NO FUE UNA SORPRESA HABER PASADO

Por nómina, por ser la sede y por algunos aspectos más que le daban la superioridad a Atlético Nacional, alrededor de ese partido se habló de que el conjunto antioqueño iba a ser el ganador. A la hora de la verdad, el clasificado fue Millonarios con un contundente 1-3.

El mediocentro de Millonarios, Mateo García afirmó que, “he tratado de no hablar mucho de esto porque en su momento, cada uno asume responsabilidades de lo que dice. Con lo que no estoy de acuerdo es cuando hay falta de respeto con un club que también trabaja en busca de objetivos. Todas esas palabras influyeron en nosotros porque nos hicieron llenarnos de mucha más confianza”.

Esa superioridad de Nacional nunca se vio y Mateo continuó, “nos dio mucho más valor y nosotros, así la gente pudiera decir lo que piensa, las cosas iban mejorando. En ese partido llegábamos en mejor momento nosotros como equipo, que inclusive Nacional. A veces es bueno que esto pase, porque cuando se da el batacazo, quizás la noticia es mucho mejor”.

Posteriormente, indicó que respetan al rival y no hay nada malo en contra de Nacional, “no es nada contra nuestros colegas, ni mucho menos. Los respetamos. Pero afuera se habla mucho y no genera nada positivo. Más de uno quedó sorprendido con la clasificación de Millonarios. A nosotros no porque siempre estuvimos convencidos del grupo que tenemos y de los jugadores que habíamos llegado para afrontar el partido que significa mucho para el club”.

Por último, mira el futuro, dado que dejó claro que, “creo que fuimos dignos merecedores de la clasificación. Ahora solo queda prepararnos mucho más fuerte porque sabemos que la exigencia va a ser mayor”. Millonarios está en la fase de grupos de la Sudamericana y tendrá que esperar al jueves 19 de marzo para conocer sus rivales.