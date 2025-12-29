Millonarios muy cerca de un nuevo fichaje: Es un delantero extranjero

Millonarios continúa ajustando su plantel de cara a la Liga BetPlay 2026, torneo en el que el equipo embajador quiere volver a pelear por el título y ser protagonista en la Copa Sudamericana. Con varios refuerzos ya confirmados, la dirigencia sigue trabajando en cerrar uno de los pedidos clave del cuerpo técnico, un delantero extranjero.

En las últimas horas, las negociaciones dieron un paso importante y todo indica que el atacante por el que venían conversando desde hace semanas está cada vez más cerca de llegar a Bogotá.

Rodrigo Contreras, el nombre que toma fuerza

Según confirmó el periodista César Luis Merlo, Millonarios avanza en las conversaciones para fichar a Rodrigo Contreras, delantero argentino que recientemente se despidió de Universidad de Chile a través de sus redes sociales.

El Embajador ya presentó una oferta a Deportes Antofagasta, club dueño de los derechos deportivos del atacante, para concretar un préstamo por un año con opción de compra hasta diciembre de 2026. Contreras llegaría para competir por un lugar en el frente de ataque y ser alternativa para Leonardo Castro.





Movimientos en ataque y posibles salidas

La eventual llegada de Contreras también podría provocar movimientos en la plantilla actual. Todo apunta a que Santiago Giordana no continuaría en el club, buscando una salida que le permita recuperar protagonismo y regularidad goleadora, algo que no logró consolidar en sus dos temporadas con Millonarios.

Además, el club bogotano espera la salida de varios jugadores en este mercado, lo que abriría nuevos cupos para reforzar zonas que aún presentan falencias. La dirigencia trabaja para equilibrar el plantel y darle a Hernán Torres las herramientas necesarias para competir en todos los frentes.

Millonarios sigue avanzando con paso firme en el mercado de fichajes y el posible arribo de Rodrigo Contreras refuerza la idea de un proyecto ambicioso para 2026. Con ajustes pendientes y más movimientos por concretar, el Embajador busca armar un equipo competitivo que vuelva a ilusionar a su hinchada tanto en el ámbito local como internacional.