Millonarios no contará con este refuerzo: problemas físicos para este jugador

Millonarios no pasa el mejor momento en la Liga BetPlay. Pese a que solo va un partido disputado en el certamen, la derrota vs. Bucaramanga prendió las alarmas en sus aficionados y jugadores, al no levantar en nivel deportivo, pese a la inversión hecha para este semestre,

Y es que son varios los jugadores que llegaron al cuadro embajador, muchos de ellos con buen presente en sus clubes de origen. Ahora, quedará en manos de Fabián Bustos y su cuerpo técnico, darle un giro a esta situación.

El tiempo apremia y la necesidad de victorias está latente. Por eso, Millonarios necesitará sacar un buen resultado en Barranquilla. Sin embargo, no contará con uno de los jugadores que recién llegó.

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Millonarios, con novedades en la nómina viajera para el juego vs. Junior

Millonarios confirmó esta tarde la nómina de viajeros para el partido vs. Junior. Los embajadores partirán en horas de la tarde a Barranquilla con una novedad en sus convocados.

James Aguirre fue uno de los jugadores que llegó para el segundo semestre, quien estuvo en el banquillo de suplentes vs. Bucaramanga. El portero no hará parte de la nómina de viajeros para el juego vs. Junior.

Millonarios sacó comunicado al respecto y afirmó que “el jugador James Aguirre, en sesión de entrenamiento, sufrió un trauma muscular en su cuádriceps derecho. Por tal motivo está inhabilitado para el partido este fin de semana”.

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Los convocados por Fabián Bustos para el juego vs. Junior

Millonarios presentó su nómina de convocados para el juego vs. Junior. Dentro de las novedades, se destaca el ingreso de Stiven Barreiro y Andrey Estupiñán. Además, Andrés Llinás entró en convocatoria luego de pagar fecha de sanción.