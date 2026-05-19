En las últimas horas se conoció que el atacante colombiano Beckham David Castro seguirá su carrera en FC Lugano de Suiza. Este equipo es histórico del país en cuestión. De esta manera, el joven atacante deja las arcas de Millonarios FC, donde no pudo demostrar su mejor rendimiento. Castro es un futbolista con una calidad importante, pero no pudo mantener regularidad en el azul.

La cifra por la que habría sido vendido el jugador

A pesar de no haberse consolidado como una de las grandes figuras de Millonarios FC, Beckham David Castro habría sido vendido por una relevante cifra económica que, sin lugar a dudas, le sirve mucho al club para su futuro cercano.



De acuerdo con diferentes periodistas del país cercanos al conjunto embajador, el extremo, que puede jugar como segundo delantero, habría sido vendido por una cifra cercana al millón de dólares. Los números son más que positivos para Millonarios.

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Dinero que podría ser invertido en fichajes

El dinero que reciba Millonarios FC de Bogotá por el pase del jugador, seguramente, se va a utilizar en futuros mercados de fichajes. Aunque eso sí, no necesariamente el dinero recibido sea utilizado también para comprar a un futbolista colombiano o del extranjero.



El equipo que es dirigido por el argentino Fabián Bustos, es de resaltar, está disputando la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana. El conjunto azul eliminó en la fase preliminar a Atlético Nacional de Medellín.

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Duelo en suelo brasileño

Este martes 19 de mayo, de hecho, el conjunto en el que milita el experimentado centro delantero Radamel Falcao García se enfrentará con São Paulo de Brasil, en territorio ajeno, por la quinta jornada del grupo C del torneo.



Este es un duelo directo por la clasificación a los octavos de final del torneo. Aunque la tarea es compleja y eso no se puede negar, la escuadra embajadora necesita conseguir el triunfo. El empate tampoco se vería de mala manera.