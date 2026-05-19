Sao Paulo Vs. Millonarios EN VIVO: hora, TV y cómo ver el duelo de Copa Sudamericana

Millonarios se juega gran parte de su futuro en la Copa Conmebol Sudamericana este martes 19 de mayo visitando en el mítico estadio Morumbí a Sao Paulo en partido de la fecha 5 del grupo C.

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El equipo 'embajador' afronta el compromiso con el objetivo de dar la sorpresa y sumar puntos importantes para seguir con aspiraciones de clasificar directamente a los octavos de final o a los playoffs del certamen internacional.

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Millonarios visita a Sao Paulo después de lograr un valioso triunfo en condición de visita en la fecha 4, ya que derrotó en Uruguay a Boston River con marcador de 4-2.

Para el duelo de este martes, el director técnico Fabián Bustos tiene como buena noticia el regreso del defensa central Sergio Mosquera, a pesar de no poder contar todavía con el experimentado atacante Radamel Falcao García.

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El duelo entre Sao Paulo contra Millonarios por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana se disputa este martes 19 de mayo a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Morumbí.

El compromiso se puede VER EN VIVO por ESPN y Disney+ Plan Premium.

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Millonarios visita a Sao Paulo con el objetivo de sumar puntos para definir en la última fecha su clasificación en la Copa Conmebol Sudamericana.

En al previa del partido, el conjunto 'embajador' está en la tercera posición del grupo C con 7 puntos. El líder de la zona es Sao Paulo con 8 unidades y segundo está O'Higgins con 7 puntos.

Después del compromiso con Sao Paulo, Millonarios cerrará la fase de grupos como local contra O'Higgins.