Millonarios tomó decisión con este extranjero: ¿Seguirá para el segundo semestre?

La planeación del segundo semestre en Millonarios ya inició. Los dirigidos por Fabián Bustos solo tienen pendientes los juegos de Copa Sudamericana y algunos de Copa BetPlay, para sellar su participación en el primer semestre, donde se quedaron eliminados de las finales de la Liga BetPlay.

El entorno azul no está contento con los resultados, pues se quedaron otro semestre sin tener acción en las fases finales, completando un año sin llegar a disputar dicha instancia.

Dentro de Millonarios trabajan arduamente, con el objetivo de coordinar la llegada de los nuevos refuerzos. La parte dirigencial y deportiva se ponen de acuerdo para traer futbolistas en posiciones puntuales. Una de ellas es la del guardameta, donde los azules tendrían novedades.

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El arco ha estado custodiado por Diego Novoa, quien ha respondido, pero la sanción recibida vs. Boyacá Chicó, lo marginó del remate de la Liga BetPlay. En su lugar apareció Guillermo de Amores, quien no tuvo el mejor remate de temporada, tras el error cometido en Valledupar.

Mucho se habla del futuro del uruguayo, pues tiene contrato por dos años más con Millonarios. Pese a esto, en la interna buscarían darle salida al portero.

Guillermo De Amores no seguiría en Millonarios

Fuentes consultadas por Deportes RCN, cercanas a Millonarios, afirmaron que uno de los jugadores que dejaría el plantel para el segundo semestre, sería Guillermo De Amores. Cabe destacar que la dirección deportiva está en la búsqueda de un portero, quien llegaría para suplir esa plaza y a pelear la titularidad junto a Diego Novoa, en caso de que se le renueve el contrato, pues el vínculo está hasta el 30 de junio.

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Los números de Guillermo De Amores con Millonarios

Guillermo De Amores ha disputado, hasta el momento, 9 partidos con Millonarios. Todos han sido por la Liga BetPlay, contando este semestre y el anterior.