¿Por qué no jugo Andrés Llinás en Argentina? Hernán Torres lo reveló

Millonarios finalizó su pretemporada y ya está en Bogotá, luego de lo que fueron los partidos amistosos ante River Plate y Boca Juniors. Hernán Torres probó algunas alternativas, en las que se vieron a los nuevos jugadores que llegaron para el 2026.

Adicionalmente, el estratega movió el esquema en ambos juegos, pasando de la línea de 5 ante la banda cruzada, a la tradicional línea de 4 en el fondo en La Bombonera. Hernán Torres lo dijo en su momento, es tiempo de analizar las opciones y encontrar el equipo ideal para afrontar los retos de Liga BetPlay y Copa Sudamericana.

Sin embargo, uno de los jugadores que no tuvo acción en los amistosos fue Andrés Llinás, quien se perdió gran parte del segundo semestre del 2025, al sufrir una rotura en el cuello de su pierna izquierda, durante un juego vs. Deportivo Cali.

Andrés Llinás no tuvo minutos en los amistosos vs. River Plate y Boca Juniors

El defensor de Millonarios estuvo en la nómina de viajeros a Uruguay y Argentina. Sin embargo, la decisión del entrenador fue dejarlo sin minutos en estos amistosos.

¿Qué dijo Hernán Torres sobre el regreso de Andrés Llinás a las canchas?

Millonarios aterrizó en Bogotá al mediodía de este jueves y ya piensa en lo que será el juego vs. Atlético Bucaramanga, en su debut por la Liga BetPlay. Al llegar a Bogotá, el entrenador de los embajadores habló con los medios de comunicación y se refirió al proceso de Andrés Llinás “Va bastante bien, pienso que muy pronto va a estar haciendo fútbol competitivo”.

Agregó sobre el motivo para no tenerlo en cancha “Lo llevamos porque consideramos darle minutos, pero la situación estuvo algo difícil para ponerlo, no quisimos arriesgarlo, pues su lesión fue un poco delicada”.

Concluyó con “Esperamos que siga tomando confianza, ya está bien, está recuperado. Falta acondicionar la parte futbolística y el ritmo de competencia. Muy pronto lo va a adquirir”.