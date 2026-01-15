Rodrigo Contreras, emocionado por llegar a Millonarios: “Me sedujo la oportunidad”

Para nadie es un secreto que Millonarios es uno de los equipos que ha tenido un buen mercado de fichajes en el 2026, ilusionando a todos sus seguidores, quienes por medio de las redes sociales se han mostrado augustos con las contrataciones del equipo embajador.

Una de las nuevas caras del equipo azul es Rodrigo Contreras, jugador argentino que llegó procedente del Club Universidad de Chile y que ya tuvo sus primeros minutos con el cuadro embajador en La Bombonera, dejando buenas sensaciones entre todos los aficionados bogotanos.

Rodrigo Contreras, feliz por llegar a Millonarios

Tras ser anunciado por Millonarios en días anteriores, Rodrigo Contreras mostró su felicidad por llegar al conjunto bogotano, dejando clara la razón por la que aceptó la propuesta del equipo azul, a pesar de las diferentes opciones que tenía en el fútbol internacional.

Lea también Millonarios hizo oficial la salida de uno de sus extremos

“Estoy contento por llegar. Millonarios es un club muy grande; cuando me llamaron, me sedujo la posibilidad de venir a jugar en Colombia y en este club. Por suerte, ya sumé algunos minutos y cada día que pasa me sentiré mejor”, aseguró el jugador argentino a servicio del equipo azul.

Además, el delantero hizo referencia a la demora de la oficialización de su fichaje en Millonarios, asegurando que fue por el traspaso de papeles entre clubes, pero que lo más importante es que ya firmó su contrato y podrá estar disponible para el cuerpo técnico.

Lea también Millonarios sigue con la barrida: se preparan dos salidas más

“Lo relevante es que se superó la firma; son cosas que pasan. Yo ya estoy aquí y puedo sumar minutos. Estoy un poco falto de ritmo porque no he tenido muchos entrenamientos con mis compañeros”, añadió Rodrigo Contreras.

Rodrigo Contreras debutaría contra Bucaramanga

Cabe mencionar que Rodrigo Contreras podría debutar en el fútbol colombiano en el primer juego de Millonarios contra Bucaramanga, teniendo en cuenta que Leonardo Castro y Radamel Falcao García se encuentran sancionados y no podrán estar con el equipo azul en la primera fecha.

Al igual, el argentino podría ser la primera opción de Hernán Torres en el compromiso contra el Junior en la segunda fecha, esto dependiendo de la respuesta de la solicitud que hizo Millonarios ante la Dimayor para rebajar las fechas de Castro, que tiene dos, y de Falcao, que tiene cuatro fechas de suspensión.