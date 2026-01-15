‘Tinito’ Gómez tomó importante decisión y celebra todo Millonarios

Uno de los futbolistas que tiene chances de ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia es el extremo derecho Carlos Andrés ‘Tinito’ Gómez, quien es bien recordado por su paso en Millonarios y que ahora se viene destacando en el Vasco da Gama de Brasil.

El delantero de apenas 23 años, surgido en la cantera del equipo ‘embajador’, emigró al fútbol de los Estados Unidos en enero de 2023 para vestir la camiseta del Real Salt Lake, club que dejó en agosto de 2024 para probar su primera experiencia en el balompié del Viejo Continente jugando para el Rennes de Francia, sin embargo, en ninguno de esos clubes se pudo destacar como lo está haciendo ahora en Vasco.

Millonarios recibe dinero por fichaje de ‘Tinito’ Gómez al Vasco da Gama

De acuerdo con información del periodista Julián Capera de ESPN, el atacante chocoano será traspasado de forma definitiva al Vasco da Gama luego de que el club brasileño ejecutara la opción de compra y pagar 4.5 millones de euros por el 60 % de la ficha del jugador, una decisión motivada al buen rendimiento que ha demostrado el colombiano y que lo deja sin boleto de regreso al Rennes de Francia, que lo había cedido a préstamo hasta junio de este 2026.

La noticia y la decisión de Carlos Gómez de permanecer en el fútbol brasileño representa alegría para Millonarios, pues el equipo colombiano recibirá una compensación económica de 65 mil euros (unos 279 millones de pesos colombianos) por ese fichaje gracias al mecanismo de solidaridad que existe en el fútbol, regla FIFA que premia a los clubes por la formación de jugadores que sean traspasados de equipo a otro.

Los rivales de ‘Tinito’ Gómez en su aspiración por ir al Mundial 2026

El delantero chocoano, que ha recibido convocatorias del técnico Néstor Lorenzo para los partidos de Eliminatorias que tuvo la Selección Colombia previos al Mundial 2026, pelea un puesto en la zona derecha del ataque del equipo ‘Tricolor’ junto con Yaser Asprilla, Marino Hinestroza y Jhon Arias.