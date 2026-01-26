Hernán Torres y el mal registro con Millonarios: perdió dos invictos

Millonarios no tuvo una buena presentación ante Junior. Derrota de local y con el estadio El Campín lleno. El entorno embajador está entre la incertidumbre e inconformismo, pues el arranque de campeonato para los capitalinos no ha sido el esperado. Dos juegos y dos caídas, dejando una presentación lejana, de lo esperado por los aficionados.

Los rumores empiezan en el entorno de Millonarios, respecto a la continuidad de Hernán Torres. En total, son 20 partidos bajo el mando del tolimense, contando los amistosos de pretemporada vs. River Plate y Boca Juniors. El fútbol no convence y mucho menos los resultados.

Lea también Millonarios: los tres técnicos candidatos para reemplazar a Hernán Torres

Ahora, en el juego vs. Junior, Millonarios no solo se vio superado en el marcador, sino en el funcionamiento, algo que tiene en alerta a los directivos. De hecho, la continuidad del estratega ha estado en discusión, luego de las dos fechas disputadas en la Liga BetPlay.

Los malos resultados y el funcionamiento condenarían a Hernán Torres en Millonarios

Pese a los refuerzos que llegaron a Millonarios, el cuadro embajador no toma rumbo. Una de las preocupaciones es lo visto en el terreno, especialmente en Bucaramanga, donde incluso, se habló de la posible salida del estratega.

Lea también Millonarios definió su técnico para la fecha 3 de Liga BetPlay

Dos partidos, dos caídas. Además, el registro de Millonarios ante Junior quedó en el pasado, con la derrota de los azules en el estadio El Campín.

Millonarios perdió racha de imbatibilidad en El Campín vs. Junior

Millonarios no perdía como local ante Junior, desde el segundo semestre del 2017. De hecho, el marcador fue 1 a 2 a favor de los barranquilleros. Adicionalmente, en ese duelo estuvieron en cancha nombres como Teofilo Gutiérrez y Yimmi Chará, quienes estuvieron en el duelo reciente (Teo marcando gol).

Las rachas que ha perdido Millonarios con Hernán Torres

Ante Junior, fueron 8 años, 5 meses y 19 días sin que Millonarios perdiera como local. Adicionalmente, el año pasado volvió a caer en el Atanasio Girardot vs. Atlético Nacional. Pues desde septiembre del 2017, hasta el año pasado, los embajadores habían sacado resultados importantes ante los verdolagas.