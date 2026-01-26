Millonarios: los tres técnicos candidatos para reemplazar a Hernán Torres

Hernán Torres fue ratificado como el entrenador de Millonarios para el 2026. El club se armó en busca de volver a sellar la clasificación para las fases finales en este primer semestre, pero no han podido encontrar el rumbo deseado después de debutar con una derrota frente al Atlético Bucaramanga y en la segunda fecha, otra caída contra el Junior de Barranquilla en el Estadio El Campín.

No solo preocupan por el pobre nivel que vienen demostrando, sino que, con esa caída, Junior cortó una racha de casi nueve años sin poder vencer a Millonarios en Bogotá. Bajo este panorama, el cargo de Hernán Torres ha quedado en duda y ya se empieza a hablar de una posible salida del entrenador para las próximas fechas.

Si hay algo que puede darle confianza a Hernán Torres sería que el club empiece a sumar de a tres en los próximos partidos y el siguiente reto será ante Deportivo Pasto en el Departamental Libertad. Por la cercanía de ese partido, sería impensado que lo cesen en cuestión de 24 horas.

El club bogotano debe encontrar argumentos para pelear en Liga BetPlay y en Copa Sudamericana en donde espera clasificar a fase de grupos. Primero deberá medirse con Atlético Nacional en Medellín. Con la posible salida de Hernán Torres, ya hay tres candidatos, todos internacionales.

LOS TRES CANDIDATOS PARA TOMAR LAS RIENDAS DE MILLONARIOS

De acuerdo con información de Carlos Antonio Vélez en el programa Palabras Mayores, una de las primeras opciones para tomar el cargo de entrenador albiazul sería Gustavo Álvarez. El director técnico argentino tiene una amplia trayectoria en banquillos de Perú y Chile, además de haber quedado campeón con Huachipato y con Universidad de Chile, club con el que recientemente terminó contrato.

Gustavo Álvarez sabe lo que es competir en copas internacionales y puede ser una ventaja para Millonarios de cara a afrontar la Copa Sudamericana en este 2026. Aparte, podría ser un camino sencillo entre lo que cabe, pues, seguramente el tema salarial complicará, pero está libre en estos momentos. Álvarez sonó también para tomar las riendas de la selección de Chile.

Además de Gustavo Álvarez, en el programa de Voces del Deporte, Sebastián Heredia filtró los otros dos nombres que suenan como candidatos para tomar las riendas de Millonarios. Aparte del argentino, regresa el nombre de un firme candidato siempre que ha habido cambios de entrenadores como lo es Rafael Dudamel.

El entrenador venezolano dejó su huella en el Deportivo Cali y en Atlético Bucaramanga como campeón. Nunca ha dejado de sonar como una opción en el banquillo de Millonarios, pero no se ha consolidado oficialmente. Dudamel está libre tras terminar contrato con el Deportivo Pereira.

Por su parte, el último candidato que aparece en el radar de los directivos de Millonarios es otro perfil que ya han sondeado anteriormente. Ariel Holan, director técnico argentino, que, como los otros dos, también está libre tras terminar su contrato con Rosario Central en diciembre de 2025.

Ariel Holan también sabe lo que es jugar las copas internacionales, pues con Independiente de Avellaneda, Holan ganó la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank en 2017 y 2018. Ya ha ganado este torneo y es justamente el que tendrá por delante Millonarios en este 2026 afrontando la fase previa contra Atlético Nacional.