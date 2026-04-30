Millonarios pierde importante jugador para la última fecha de la Liga Betplay

Millonarios no pasa por su mejor momento deportivo, ni a nivel internacional ni al nacional, ya que en Copa Sudamericana dejó escapar los tres puntos que tenía ante Sao Paulo en El Campín en el marco de la tercera jornada y en la Liga Betplay todavía no tiene su puesto asegurado en la siguiente instancia.

El cuadro 'embajador' llega a la última fecha de la Liga Betplay con pocas esperanzas de quedarse con uno de los cupos a los cuartos de final, pero matemáticamente son posibles. Sin embargo, la ilusión se desvanece cada vez más, en especial después de haberse dado a conocer la sanción que impuso Dimayor a una de las principales figuras del club, Sebastián Valencia.

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Millonarios no podrá contar con Sebastián Valencia para el duelo ante Alianza

'Millos' ha tenido un rendimiento bastante irregular desde que llegó Fabián Bustos, tuvo algunos "chispazos" deportivos que ilusionaron a los hinchas del club, pero con el pasar de los partidos el rendimiento volvió a decaer.

En el torneo local Millonarios empezó a ceder puntos de local y visitante, lo que lo vino a dejar parcialmente en la casilla 11 con 25 unidades, pero con oportunidad de seguir avanzando en el certamen.

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Queda solamente una fecha por jugarse en el certamen y el equipo de Bustos está obligado a sumar de a tres puntos en condición de visitante contra Alianza FC si quiere mantener viva la ilusión de clasificar a la siguiente fase, aunque también dependerá de un par de resultados para conseguirlo.

Aún así el estratega argentino no la tendrá fácil, ya que el Estadio Armando Maestre Pavajeau no es una plaza sencilla de jugar, además contará con la baja sensible de Sebastián Valencia, quien no estará presente por acumulación de las cinco tarjetas amarillas.

¿Cuándo será el partido de Millonarios vs Alianza FC en Liga Betplay?

Este encuentro de la fecha 19 entre Millonarios vs Alianza FC se jugará en el Estadio Armando Maestre Pavajeau el domingo 3 de mayo sobre las 15:30 hora local.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 32 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 30 puntos

6. Once Caldas - 30 puntos

7. Internacional - 28 puntos

8. Santa Fe - 26 puntos

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9. Deportivo Cali - 26 puntos

10. Medellín - 26 puntos

11. Millonarios - 25 puntos

12. Bucaramanga - 23 puntos

13. Águilas - 23 puntos

14. Llaneros - 22 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Cúcuta - 16 puntos

17. Alianza - 16 puntos

18. Jaguares - 15 puntos

19. Boyacá Chicó - 14 puntos

20. Pereira - 10 puntos