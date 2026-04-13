Molestia en Millonarios por el arbitraje vs. Santa Fe: ¿Habrá reclamo?

Millonarios se complicó en la parte definitiva de la Liga BetPlay. El empate a un gol vs. Santa Fe los dejó fuera del grupo de los 8 clasificados, con 3 partidos por disputar en el todos contra todos. El camino de los azules es complejo, pues enfrentarán a dos rivales directos, como el caso de América de Cali y Deportes Tolima.

En el juego ante los cardenales, se presentó una acción donde Daniel Torres y Radamel Falcao García se vieron involucrados. En los minutos finales, hubo una acción donde el mediocampista de Santa Fe saltó a disputar una pelota, en el área, con el delantero de Millonarios.

Falcao terminó en el piso y el reclamo en Millonarios fue inmediato. Pese a esto, en el VAR no hubo llamado para Andrés Rojas, central del compromiso, para revisar la acción.

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Molestia en Millonarios por la acción no pitada a Radamel Falcao García

En rueda de prensa, Radamel Falcao García se refirió a la acción puntal “En su momento, cuando pasa la situación, el argumento que me da es que los dos vamos a disputar la pelota. Si yo gano la posición como delantero, porque gané la posición y salto primero, el defensor que viene atrás mío, la única chance es que tiene para intentar ganar la jugada es hacer foul”.

Complementó “Entonces no sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o es simplemente ir al VAR y de apoyarse. No sé qué miedo, porque es a mí a ver, yo trato de jugar lo más leal posible y no sé por qué no se recurre al VAR para tener todas las herramientas y tomar una decisión adecuada”.

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Un día después del compromiso, se dio a conocer que Millonarios presentaría una queja formal, ante las decisiones de Andrés Rojas en el clásico capitalino.

Millonarios presentaría queja por el arbitraje en el clásico capitalino

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, Millonarios presentaría queja formal, puntalmente en la acción de Radamel Falcao García y Daniel Torres, con reglamento en mano y pruebas.