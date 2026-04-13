Millonarios en la Copa Sudamericana, el sueño por un título internacional

Hablar de Millonarios FC en la Copa Sudamericana es hablar de ilusión, de golpes duros y de noches inolvidables. Ocho participaciones que cuentan una historia real: la de un equipo que ha rozado la gloria internacional, pero que siempre se queda en el camino para dar ese salto definitivo en el continente.

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Inicios de Millonarios en el certamen internacional

El camino arrancó en 2004, con una serie ante Junior que dejó sensaciones encontradas. Millonarios ganó 1-0 en Bogotá, pero en Barranquilla todo se vino abajo con un 2-0 en contra. Eliminación en primera fase y una conclusión clara: competir afuera era otra historia.

Pero 2007 cambió todo. Millos tenía carácter. Cayó 1-0 ante Coronel Bolognesi en la ida, respondió con el mismo marcador en Bogotá y terminó avanzando por penales. Luego sacó del camino a Atlético Nacional, sobrevivió a Colo-Colo desde los once pasos.

Dio el golpe sobre la mesa eliminando a São Paulo (1-0 y 2-0). El sueño terminó en semifinales ante el América de México, pero esa campaña todavía se recuerda como una de las más bravas del club embajador.

En 2012, Millonarios volvió a creérsela. Primero fue sólido, pero luego vinieron las gestas: remontó a Palmeiras tras un 3-1 en contra en Brasil y ganó 3-0 en Bogotá, repitió la dosis ante Gremio perdiendo 0-1 la ida y dándole vuelta 3-1.

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En semifinales, contra Tigre, el margen fue mínimo: 0-0 en Argentina y 1-1 en casa. El gol visitante lo dejó afuera, pero el equipo ya había demostrado que podía competirle a cualquiera.

Millonarios lleno de dudas en la Sudamericana

El regreso en 2014 fue otra historia. Contra Universidad César Vallejo el equipo no encontró respuestas: 2-1 en contra en Perú y 2-2 en Bogotá. Eliminación temprana y la sensación de haber retrocedido varios pasos.

En 2018 hubo señales positivas. El club capitalino pasó por encima de General Díaz (1-1 y 4-0), pero en octavos se cruzó con Santa Fe. Dos empates sin goles llevaron todo a penales, donde cayó 5-3. Otra vez, detalles mínimos que marcan el destino.

Para 2020, el equipo estaba en reconstrucción de mano del profe Alberto Gamero. Superó a Always Ready (2-0 y 0-1), pero contra Deportivo Cali la historia fue cruel: 2-1 abajo en la ida, 2-1 arriba en la vuelta y eliminación en penales (5-4). De nuevo, el margen fue tan pequeño como doloroso.

En 2023, Millonarios mostró una versión más madura. Sumó 10 puntos en fase de grupos y compitió de frente, pero no le alcanzó: terminó tercero detrás de Defensa y Justicia y América Mineiro. Y en 2025, el golpe fue seco: derrota 1-0 ante Once Caldas y eliminación en primera ronda.

El balance es claro: dos campañas que ilusionaron de verdad (2007 y 2012) y varios intentos donde faltó ese último paso. Millonarios ha demostrado que puede competir, que puede soñar… pero la Sudamericana sigue siendo una cuenta pendiente que todavía no se termina de saldar

Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

De momento el debut del club embajador en esta nueva edición de Copa Sudamericana sigue dejando las mismas dudas de siempre, tras perder 2 - 0 contra O'Higgins en condición de visitante, mostrando un fútbol pobre y desorganizado, veremos cómo sigue Millonarios con los próximos encuentros que le esperan.