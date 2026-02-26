Millonarios recibió una importante noticia previo al juego contra Pereira

Luego de la derrota contra Internacional de Bogotá, Millonarios buscará sumar tres puntos contra el Deportivo Pereira en condición de local, esto para no quedar colgado en el torneo local y poder seguir ilusionado a todos sus aficionados con lo que sería la estrella de mitad de año.

Previo a este compromiso contra el ‘grande matecaña’, Millonarios recibió dos grandes noticias, pues recuperó a dos jugadores que venían siendo piezas claves en el equipo de Fabián Bustos, dándole así una tranquilidad al argentino para lo que será el juego de la novena fecha del rentado nacional.

Millonarios recuperó a dos lesionados

Los dos jugadores que entraron a la convocatoria de Millonarios para el juego contra Deportivo Pereira fueron Carlos Darwin Quintero y Rodrigo Contreras, quien durante los últimos juegos del embajador se convirtió en el goleador del equipo, ganándose el corazón de todos los aficionados azules.

Por su parte, Carlos Darwin Quintero regresa a la convocatoria del equipo tras tres fechas de ausencia, luego de tener algunos problemas físicos post partido contra el Deportivo Cali que lo alejaron del equipo en los partidos contra Águilas Doradas (victoria), Llaneros (victoria) y contra Internacional de Bogotá (derrota).

Sin ninguna duda, esta noticia alegra a todos los aficionados de Millonarios previo a lo que será el compromiso de la temporada contra Atlético Nacional el próximo miércoles 4 de marzo por la Copa Sudamericana, donde ambos equipos se juegan el todo por el todo por un cupo a torneo internacional.

¿Cuándo volverá Falcao con Millonarios?

Se espera que para el juego contra Atlético Nacional en la ciudad de Medellín, Radamel Falcao García sea convocado por Bustos, quien ha sido muy cuidadoso con la recuperación del ‘Tigre’, que sufrió problemas en sus músculos en el juego contra Llaneros en Bogotá.

Cabe mencionar que por ahora los jugadores que se encuentran en departamento médico de Millonarios son: Santiago Gironada, quien fue operado exitosamente de su rodilla. Juan Carlos Pereira, que se sigue recuperando de su lesión sufrida en el 2025, y Radamel Falcao García, quien ya estaría entrenando con el equipo y sería tenido en cuenta para lo que será de la Copa Sudamericana contra el conjunto antioqueño.