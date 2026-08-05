Millonarios sumó un nuevo triunfo en Liga Betplay y lo cierto es que el conjunto de Fabián Bustos inicia a escalar en la tabla de posiciones del torneo.

La victoria ante el Deportivo Pasto dejó varios momentos para el aficionado azul como la anotación de Andrés Llinás o el regreso al gol del atacante Leonardo Castro.

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Precisamente, el gol de Leo Castro estuvo marcado por la asistencia y festejo con Rodrigo Contreras, con quien se había especulado un problema en la pasada temporada por quien cobraba un penal, por lo que el gesto ante el cuadro nariñense le puso fin a la controversia.

Además, tras el compromiso el mismo Contreras habló en zona mixta sobre su relación con Leo Castro y dio detalles sobre el pacto con el cual cobran los penales.

“Nosotros siempre tenemos uno cada uno. Yo pateé contra São Paulo, que lo erré, y hoy le tocaba a él. Eso habla del compañerismo que tenemos todos, que queremos lo mejor para Millonarios”, mencionó el jugador argentino ante los medios de comunicación.

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Del mismo modo, Contreras habló sobre el funcionamiento del equipo y la forma en la que de a poco inician a mostrar un estilo de juego que se acopla a la idea del mandamás.

“Contento, creo que hicimos un gran partido, el equipo manejó el partido de la mejor manera, mostramos buen juego por momentos; después, cuando tuvimos que replegar el equipo para descansar, también lo hicimos bien. Estamos entendiendo la idea del profe y eso es lo más importante. Los triunfos también ayudan para trabajar mejor, contento por el triunfo de hoy”.

Próximo reto de Millonarios

Millonarios busca seguir sumando triunfos en Liga Betplay por lo que el equipo de Fabián Bustos se prepara para visitar al Deportivo Independiente Medellín el próximo lunes 10 de agosto a las 18:00 horas, en un duelo más que clave ante un club que es puntero del rentado nacional.