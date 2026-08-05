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Fabián Bustos dice si Burrai es un arquero de “jerarquía” para Millonarios

El experimentado entrenador se pronunció en el programa Saque Largo, de Win Sports.
Carlos Cañas
Bustos habla de Burrai.
Bustos habla de Burrai. // @MillosFCoficial

Javier Nicolás Burrai, nacido en territorio argentino, pero nacionalizado ecuatoriano, fue uno de los refuerzos de Millonarios FC de Bogotá, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, para pelear por la estrella de la liga colombiana del segundo semestre del año, que ya está en su tercera fecha.

El experimentado arquero llegó al conjunto azul de la capital del país para ser titular y, bien, hasta el momento, esto se ha cumplido. El jugador de 35 años ha mostrado un nivel interesante bajo los tres palos de la escuadra embajadora. James Aguirre deberá mostrar un mejor rendimiento en los entrenamientos o cuando tenga que ser titular para adueñarse del puesto.

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Burrai, titular en el azul

Burrai, precisamente, fue titular en Millonarios FC en lo que fue el triunfo del equipo azul, en las horas de la noche del martes 5 de agosto, ante el Deportivo Pasto. El compromiso, que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, terminó 2 goles a 0 a favor del local. Andrés Llinás y Leo Castro marcaron los tantos.

Y sobre el mismo arquero que vistió los colores de Barcelona de Ecuador, hace apenas unos instantes, se pronunció el mismo director técnico de Millonarios, el argentino Fabián Daniel Bustos Barbero, de 57 años. El estratega no se guardó absolutamente nada para elogiar a su jugador.

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Bustos habló del arquero

Fabián Bustos, sin rodeos, dijo que Javier Burrai es un arquero de mucho nivel y con jerarquía. “Burrai es un arquero que con nosotros ha salido campeón. Es de nivel y jerarquía como los otros chicos que llegaron”, expresó el entrenador en entrevista en Saque Largo.

Bustos, además, aprovechó el espacio para hablar de la hinchada de Millonarios. “Millonarios tiene una hinchada espectacular; cuando vas a ver a Millonarios, siempre está lleno”, dijo. La afición del conjunto embajador, sin lugar a dudas, es una de las mejores del fútbol profesional colombiano.

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La opinión sobre la Liga

La liga colombiana es de lo mejor del continente. En todos los equipos encontramos muy buenos jugadores. Después de Brasil y Argentina son los mejores”, añadió el director técnico sobre el campeonato cafetero. Los hinchas del club azul esperan que Bustos pueda sacar campeona a la institución a final de año.

Fabián Bustos es un director técnico con un recorrido más que importante. De a poco, Millonarios crece en la liga colombiana del segundo semestre del año. Tras la victoria 2 por 0 ante el Deportivo Pasto, los azules están dentro de los ocho primeros y esperan no salir de este grupo.

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