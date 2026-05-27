¿Se va de Millonarios? Rodrigo Ureña se refirió a su continuidad en el club

El panorama en Millonarios es oscuro. Luego de la eliminación en Copa Sudamericana, las directivas y jugadores del club mostraron su preocupación por lo acontecido, dejando claro que ha sido un semestre donde no se cumplieron los objetivos y lo catalogaron como fracaso.

Sin embargo, no solo lo deportivo preocupa a los directivos, pues durante las últimas horas se pudo conocer que Rodrigo Ureña, uno de los jugadores más importantes del club, podría salir de la institución, ya que habría despertado interés de algunos clubes del exterior.

Ante los rumores que se dieron a conocer en las redes sociales, Rodrigo Ureña dio la cara y explicó lo que será su futuro en la escuadra embajadora, lo que comienza a generar una fuerte preocupación entre todos los seguidores azules para la próxima temporada.

Rodrigo Ureña confesó que hay interés de Universitario

En medio de la zona mixta del juego de Millonarios contra O’Higgins, el volante chileno aseguró que tiene contrato vigente con los embajadores, pero sí hubo una llamada de Universitario de Perú para un posible regreso del volante, quien se mostró muy disgustado por lo acontecido en la cancha del Nemesio Camacho.

“Se ha especulado mucho sobre mi continuidad. Bueno, primero que todo, yo no he hablado con Ariel Michaloutsos (director deportivo), que fue la persona que a mí me trae del club (…) el tema de Universitario de Deportes simplemente me llamó para preguntarme sobre mi condición y, obviamente, les dije que tenía contrato vigente con Millonarios. Nada más que eso”, aseguró el volante.

Tras las declaraciones del chileno, no se puede asegurar la continuidad del volante en Millonarios, a pesar de ser uno de los jugadores más importantes para el esquema de Fabián Bustos, quien ya comienza a mirar los refuerzos del club para el segundo semestre.

¿Qué pasó con Rodrigo Ureña al finalizar el juego contra O’Higgins?

Por otro lado, el volante de primera línea se refirió a lo que sucedió con los aficionados de Millonarios al finalizar el juego de Copa Sudamericana, donde el chileno tuvo algunas expresiones contra algunos aficionados, que mostraron su disgusto por la actitud dentro del terreno de juego.

“Estaba enojado, no pasa nada. No creo que alguien que quede eliminado salga a con una sonrisa o pidiendo perdón a los hinchas. Se que no estuvimos a la altura en todo el semestre. Soy autocritico conmigo mismo, hoy jugué desgarrado y contra Sao Paulo también. No hicimos las cosas bien”, finalizó el chileno.