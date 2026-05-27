Mackalister Silva sentenció su futuro en Millonarios: "hay que afrontar"

Sin duda, le eliminación de Millonarios de la Copa Sudamericana ha generado varias dudas en la afición sobre la continuidad de diferentes figuras del equipo, entre ellos David Mackalister Silva.

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El cuadro embajador sufrió una derrota en casa ante O'Higgins que lo dejó sin chanes de clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana, en un compromiso en donde un empate o un triunfo eran suficiente para los dirigidos por Fabián Bustos para hacerse con el tiquete a siguiente ronda del torneo.

Tras el compromiso, algunos referentes de Millonarios hablaron con la prensa y Macka volvió a pedir perdón a la afición por la derrota en el segundo torneo más importante de la Conmebol.

Además, Mackalister habló sobre su continuidad en el equipo en el que lleva desde 2015 y ha sido protagonista en más de uno de los títulos de la institución.

"Ah no seguir jugando, voy a seguir jugando. Ya veremos que pasa con mi tema, no es la manera si me llego a ir que me quisiera ir, pero hay que afrontar todas las situaciones porque lo tuvimos en nuestras manos, en nuestros pies y no tuvimos la capacidad de darle una alegría ni a nuestra familia ni a nuestra gente", mencionó ante los periodistas en la zona mixta.

Del mismo modo, el volante de Millos envió un mensaje de disculpas a la afición por el mal momento que vive el club, entre lagrimas, sus declaraciones marcan un nuevo capitulo de Millonarios en torneo internacional.

“Yo que más puedo decir en un momento como estos, que no hemos cumplido en absolutamente nada, que no sea pedir perdón, que no sea disculparnos”, sentenció.