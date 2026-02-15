¿Millonarios se queja? ¿Lo afecta el calendario de la Liga BetPlay?

Millonarios sigue sacudiéndose de los malos resultados y este sábado 14 de febrero logró su segunda victoria en la Liga BetPlay al superar en condición de local 2-1 a Llaneros.

A pesar de ganar los tres puntos, el equipo embajador sufrió las lesiones de Rodrigo Contreras, Radamel Falcao García y Andrés Llinás, quienes terminaron el encuentro con problemas físicos.

En la rueda de prensa tras el compromiso, el director técnico Fabián Bustos lamentó la seguidilla de partidos que ha tenido que afrontar Millonarios y comparó lo días de descanso que han tenido sus rivales.

"Hemos jugado en siete días sin descanso, los rivales nuestros han tenido un días más de descanso. Llaneros jugó el martes y nosotros jugados el miércoles y hoy es sábado. El anterior rival, Águilas Doradas había jugado el sábado y nosotros el domingo y nos toco enfrentarnos el miércoles", dijo.

Por otro lado, Bustos se refirió al plan de trabajo que tendrá en la semana larga de entrenamientos, antes de enfrentar a Internacional de Bogotá en la fecha 6.

Plan de trabajo en Millonarios

Fabián Bustos explicó el plan de trabajo que tendrá Millonarios en la semana de entrenamientos antes de enfrentar a Internacional de Bogotá en la fecha 8.

"Lo que más necesitamos es trabajar todos los aspectos, la parte defensiva, la festación y la definición. Me gusta mucho trabajar la finalización. Todos los aspectos del juego hay que trabajarlos. Es la primera semana en la que podremos hacer algo físico, les digo a los jugadores que hay que llegar bien a los partidos. Me gusta trabajar lo específico y preparar el partido dependiendo el rival", afirmó.