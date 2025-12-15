Millonarios sigue sufriendo con las lesiones: Jugador tuvo que ser intervenido nuevamente

Millonarios cerró el 2025 marcado por las lesiones. Más allá de los resultados deportivos, el equipo albiazul sufrió durante la temporada la ausencia prolongada de varios referentes, una situación que condicionó su rendimiento y afectó la estabilidad del grupo.

En ese contexto, uno de los casos que más preocupación genera en el club es el del mediocampista Juan Carlos Pereira, quien atraviesa un proceso de recuperación mucho más complejo de lo esperado.

Una temporada golpeada por lesiones clave

A lo largo del año, Millonarios perdió a jugadores determinantes. En el primer semestre, David Mackalister Silva y Leonardo Castro sufrieron lesiones de gravedad que los alejaron de las canchas durante varios meses, regresando apenas en el tramo final del segundo semestre.

Posteriormente, en la segunda mitad del año, el equipo volvió a recibir golpes duros, Andrés Llinás sufrió la fractura del cuello del pie izquierdo y, poco después, Juan Carlos Pereira padeció la rotura del tendón de Aquiles en septiembre, una lesión que inicialmente lo marginaría por cerca de nueve meses.









Pereira, un regreso que se sigue aplazando

La situación del volante es hoy una de las más delicadas en el club. Aunque ya había sido intervenido quirúrgicamente tras la lesión, su evolución no ha sido la esperada.

Según informó el periodista Mariano Olsen, Pereira tuvo que regresar al quirófano para someterse a dos cirugías adicionales en el talón de Aquiles. La primera fue para retirar un granuloma que apareció en la zona afectada y la segunda correspondió a una cirugía plástica reconstructiva, lo que retrasó aún más el inicio de su rehabilitación plena.

Este contratiempo impidió que el jugador avanzara como estaba previsto en su recuperación, por lo que su regreso a las canchas podría darse recién en el segundo semestre de 2026, un panorama que genera inquietud tanto en el cuerpo técnico como en la hinchada.

Contrato vigente y respaldo del club

Pese al complejo momento, Millonarios mantiene su respaldo al futbolista. Pereira finalizaba contrato el 31 de diciembre de 2025, pero debido a su lesión se activó la renovación automática, por lo que seguirá vinculado al club hasta diciembre de 2026.

Mientras tanto, el mediocampista continúa enfocado en superar uno de los momentos más difíciles de su carrera, con el objetivo de volver a aportar al equipo una vez deje atrás este prolongado calvario físico.