Millonarios sorprende y América preocupa; así va la venta de abonos para la Liga BetPlay

Empezó una nueva edición de la Liga Betplay y ya varios entrenadores tienen presión de ganar el próximo partido para no pensar en un futuro despido, como es el caso de Hernán Torres en Millonarios, Alejandro Restrepo en el Medellín y Alberto Gamero en el Deportivo Cali, técnicos que sufrieron derrotas en su primer partido del torneo.

Pues bien, el certamen de fútbol colombiano tendrá su segunda fecha el próximo fin de semana, empezando desde el viernes 23 de enero y culminando el lunes 26 del mismo mes, días en los que algunos estadios se verán con gran afluencia de público y otro no, pues hace poco se conocieron los datos de los abonos vendidos por los equipos.

Así está la venta de abonos para la Liga BetPlay 2026-I

En el programa de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio se ofrecieron los últimos reportes del número de los abonos vendidos que de momento tienen los clubes de la Liga BetPlay, donde Millonarios lidera la estadística con buen margen sobre su perseguidor, demostrando nuevamente el gran acompañamiento del hincha ‘embajador’.

Hoy en día, el conjunto ‘albiazul’ ha vendido algo más de 25 abonos, Atlético Nacional le sigue en la lista con 18.000, Deportivo Cali 10 mil (que fue la cifra que dispuso para abonos), Santa Fe 7.000, Once Caldas 6.630, Medellín 5.000 Tolima 4.500, Junior casi 2.000 y un equipo grande como el América genera preocupación con el dato que arrojaron.

Terrible venta de abonos en el América y la estrategia que buscan las directivas

Según contó el narrador Eduardo Luis López y que luego fue confirmada por el periodista Juan Felipe Cadavid, América de Cali tiene hoy en día apenas 900 abonos vendidos, una cifra preocupante que deja en alerta a las directivas, pues el ingreso por boletería se vería totalmente afectado.

“América va a hacer una convocatoria con 5 jugadores que será repartidos en distintas zonas de Cali para incentivar la tribuna popular, para la occidental va a llevar otro jugador a otro sector y la joya de la corona será Yeison Guzmán, que irá a todo lado para incentivar la venta de boletería”, dijo Pacho Vélez.