Millonarios tiene un regreso, pero cuatro importantes bajas para enfrentar a Junior

Uno de los grandes partidos que habrá en la segunda fecha de esta nueva edición de la Liga BetPlay es el que protagonizado por Millonarios y el último campeón del certamen, el Junior de Barranquilla, duelo que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero a partir de las 6:10 de la tarde en Estadio El Campín.

El partido enfrenta a dos equipos que buscarán su primer triunfo en este campeonato, pues Millonarios viene de caer derrotado por 2-1 ante Bucaramanga, mientras que el conjunto ‘tiburón’ perdió 2-0 en condición de local ante el Deportes Tolima.

Las bajas que tendrá Millonarios para el partido contra Junior

El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres afrontará un partido muy importante, pues algunos reportes indican que ya existe una presión sobre el entrenador para que obtenga buenos resultados, especialmente porque ya llegaron varios refuerzos de categoría que deberían mostrar un mejor juego.

Pues bien, para este compromiso en El Campín el técnico Torres tiene novedades en su nómina, así lo confirmó el periodista Guillermo Arango, asegurando que no se podrá contar con Álex Castro (está en el departamento médico tratando una molestia física), Leonardo Castro (debe pagar una fecha de sanción) y Radamel Falcao García (debe tres fechas de suspensión).

Además, el nuevo fichaje de la institución azul, el defensor uruguayo Édgar Elizalde, quien pese a estar entrenando con el equipo, suma muy pocas sesiones de entrenamiento y no estaría en la convocatoria.

El regreso que tendrá Millonarios en la convocatoria

La fuente añade que el equipo ‘embajador’ podrá volver a contar con el defensor Jorge Arias, quien se había perdido el duelo pasado contra Bucaramanga por una fecha de sanción que debía pagar.

Además, el periodista informó que el presidente Enrique Camacho ya trabaja en la apelación que realizarán a la Dimayor para rebajar el número de fechas de sanción que recibió Falcao por criticar a al arbitraje del fútbol colombiano, así que se espera que el ‘Tigre’ pueda estar disponible para el partido de Millonarios contra Pasto por la tercera fecha de la liga.