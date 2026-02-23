Millonarios tendría inesperado refuerzo para la Liga Betplay

En un duelo lleno de emoción y goles, Internacional de Bogotá logró una victoria vibrante por 3-2 frente a Millonarios FC en la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026. El partido, cargado de intensidad y alternativas, confirmó el buen momento del equipo bogotano y dejó una sensación agridulce para los ‘embajadores’ que no pudieron llevarse ni siquiera el empate.

Esta fue la primera derrota de Bustos como director técnico de Millonarios tras dos victorias consecutivas. Sin embargo, a esta negativa noticia se sumaría una a"luz al final de túnel" para su regreso en la Liga Betplay contra Pereira, ya que podría recuperar a Rodrigo Contreras a partir de este duelo.

Rodrigo Contreras ya entrena con sus compañeros

Rodrigo Contreras inició como titular en el duelo que se llevó a cabo contra Llaneros en el Estadio El Campín, se reportó con la primera anotación del compromiso a tan solo cuatro minutos de haberse dado el pitazo inicial, pero ni siquiera pudo terminar el primer tiempo, ya que tuvo que ser sustituido sobre el minuto 35 por Stiven Vega.

Tras una serie de exámenes médicos el club 'embajador confirmó que el delantero argentino sufrió contractura muscular en sus isquiotibiales izquierdos y que ya se encuentra en proceso de recuperación.

Lea también [Video] La Comisión Arbitral expuso los audios del VAR de Llaneros vs Medellín

Contreras comenzó con su proceso de recuperación físico, con trabajos diferenciados y se perdió el respectivo duelo contra Internacional de Bogotá, un partido en donde aunque Leonardo Castro se vistió de goleador, el argentino hizo falta para intentar al menos rescatar el punto del empate.

Sin embargo, Fabián Bustos y los fanáticos del club 'embajador' tienen una alentadora noticia y es que el goleador podría estar presente para el encuentro ante Deportivo Pereira. Según se dio a conocer, el jugador se reintegró a entrenamientos con el resto de sus compañeros y podría llegar a estar disponible para el jueves 26 de febrero.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

Reporte médico de Falcao tras su lesión

Todo parece indicar que Falcao podría estar sin ningún problema para el juego de Copa Sudamericana el próximo miércoles 4 de marzo contra Atlético Nacional, el cual será el gran reto del cuadro capitalino, que buscará continuar con ilusiones de pelear la otra mitad de la gloria.

“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación”, aseguró el comunicado de Millonarios.