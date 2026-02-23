[Video] La Comisión Arbitral expuso los audios del VAR de Llaneros vs Medellín

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol publicó este lunes 23 de febrero los audios del VAR correspondientes al partido entre Llaneros Fútbol Club e Independiente Medellín, compromiso que dejó varias acciones controversiales.

Uno de los episodios más discutidos se presentó al minuto 70, cuando tras un centro al área del Medellín se generó una jugada que el VAR consideró como posible penalti. Desde la cabina llamaron al árbitro central Jairo Mayorga para que revisara la acción.

La situación volvió a poner en debate el manejo del VAR en el fútbol profesional colombiano, pues la revisión se extendió durante seis minutos, generando inconformidad tanto en los jugadores como en los aficionados presentes.

De acuerdo con los audios revelados, desde el VAR le indicaron al juez central: “El defensor toca la pelota con su mano, la cual está en posición antinatural”, argumento que sustentó la recomendación de revisión en el monitor.

Sin embargo, también surgió una duda adicional en la misma acción. Desde la cabina añadieron: “Está difícil porque aparte tenemos que revisar un posible fuera de juego”, lo que prolongó aún más la decisión final.

Ante esa información, Mayorga consultó directamente: “¿Hay fuera de juego?”. La respuesta fue clara desde el VAR: “No, está habilitado”, descartando cualquier infracción previa a la supuesta mano.

Finalmente, tras observar la repetición en el monitor, el árbitro decidió sancionar penalti a favor de Llaneros por la presunta mano de un defensor del Medellín, determinación que terminó inclinando el marcador.

Audios del VAR de Llaneros vs Independiente Medellín

El cobro fue ejecutado por Jhon Vásquez al minuto 76, quien convirtió desde el punto blanco y capitalizó la decisión arbitral en un momento determinante del encuentro.

Desde la Comisión Arbitral se espera que continúe la publicación de audios del VAR en otras jornadas, en un intento por brindar mayor transparencia en medio de las recurrentes polémicas que rodean al arbitraje en el FPC.