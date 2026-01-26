Millonarios ha tenido un pobre inicio de temporada 2026 al registrar tres derrotas y un empate, teniendo en cuenta los compromisos amistosos y los de Liga BetPlay.

En la preparación para la competencia oficial, el conjunto 'embajador' igualó con Boca Juniors y perdió con River Plate. Por otro lado, en la Liga BetPlay ha perdido contra Atlético Bucaramanga y Junior en las fechas 1 y 2, respectivamente.

Lea también Arde el camerino de Millonarios: Mackalister Silva se desahoga

Millonarios le estaría buscando reemplazo a Hernán Torres

Teniendo en cuenta los malos resultados, la continuidad de Hernán Torres como director técnico de Millonarios estaría en duda y desde el club capitalino ya se estaría estudiando una posibilidad para reemplazarlo.

Este lunes 26 de enero, Carlos Antonio Vélez dio a conocer en sus Palabras Mayores que Millonarios está manejando una posibilidad.

"Hay una posibilidad que me cuentan se está manejando y me parece muy buena. Es la de Gustavo Álvarez", afirmó Vélez.

"Es un técnico argentino que tuvo un exitoso paso por el fútbol chile con la Universidad de Chile", agregó.

¿Quién es y qué ha ganado Gustavo Álvarez?

Gustavo Álvarez es un director técnico argentino de 53 años que inició su carrera como entrenador en Temperley de su país.

Álvarez también ha estado al frente de Aldosivi y Patronito en Argentina.

A nivel internacional comandó a Sport Boys y Atlético Grau de Perú, mientras que en Chile dirigió a Huachipato y a Universidad de Chile.

Entre los principales logró de Gustavo Álvarez están el título de segunda división de Aldosivi.

Además, en Perú fue tercero con Atlético Grau, mientras que en Chile conquistó la liga con Huachipato.

Con la Universidad de Chile ganó la Copa de dicho país y la Supercopa de Chile.

Próximos partidos de Millonarios

Millonarios volverá a la acción en la Liga BetPlay el miércoles 28 de enero recibiendo a Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad.

Posteriormente, el conjunto 'embajador' recibirá a Cúcuta Deportiva en la cuarta jornada.

En los primeros días de febrero, Millonarios chocará con Deportivo Pereira en encuentro adelantado de la fecha 9

Fecha 3

Deportivo Pasto Vs Millonarios

Miércoles 28 de enero

Hora: 8:30 P.M.

Fecha 4

Millonarios Vs Cúcuta Deportivo

Sábado 31 de enero

Hora: 8:20 P.M.

Juego adelantado fecha 9

Millonarios Vs Deportivo Pereira

Jueves 5 de febrero

Hora: 8:00 P.M.