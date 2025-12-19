Millonarios y su historia en Sudamericana: Así le ha ido al embajador

Millonarios volverá a decir presente en la Copa Sudamericana y lo hará con el peso de una historia que, aunque irregular, dejó capítulos importantes a nivel continental. El torneo internacional ha sido escenario de noches memorables para el club bogotano, que buscará en una nueva edición reencontrarse con ese protagonismo que supo tener.

El embajador afrontará su novena participación en la Sudamericana, luego de su más reciente aparición en 2025, cuando quedó eliminado en la fase preliminar. Un recorrido que combina eliminaciones tempranas, pero también campañas que marcaron época para la institución.

Dos semifinales que marcaron la historia azul

Las mejores actuaciones de Millonarios en la Copa Sudamericana llegaron en 2007 y 2012, ediciones en las que alcanzó las semifinales y se consolidó como uno de los equipos colombianos más competitivos del certamen.

En 2007, el conjunto capitalino protagonizó una campaña recordada por su solidez y carácter en partidos decisivos, quedando a un paso de la final. Cinco años después, en 2012, repitió la hazaña y volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo, en una temporada que coincidió con uno de los mejores momentos deportivos del club en la última década.

Rendimiento general y últimas participaciones

En el balance histórico, Millonarios ha disputado 39 partidos en Copa Sudamericana, con 15 victorias, 12 empates y 12 derrotas, además de 51 goles a favor y 38 en contra, cifras que reflejan un rendimiento competitivo a nivel internacional.

Más allá de las semifinales, el club también tuvo participaciones discretas, por no decir malas, eliminación en primera fase en 2004 y 2014, octavos de final en 2018, segunda fase en 2020, fase de grupos en 2023, y la mencionada salida temprana en la fase preliminar de 2025, que cerró su ciclo más reciente en el torneo.

Un reto pendiente para Millonarios

La historia de Millonarios en la Copa Sudamericana deja claro que el club sabe competir a nivel continental, pero también evidencia una deuda pendiente, llegar a una final. Con dos semifinales en su palmarés y nueve ediciones disputadas, el reto para el embajador será transformar ese historial competitivo en una campaña que lo acerque, por fin, a la gloria internacional.