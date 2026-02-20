Millonarios tiene regreso estelar para enfrentar al Inter de Bogotá

Uno de los partidos de la fecha 8 en la presente edición de la Liga BetPlay será protagonizado por Millonarios y el equipo Internacional de Bogotá, duelo programado para llevarse a cabo este sábado 21 de febrero a partir de las 8:30 de la noche en el Estadio Metropolitano de Techo.

El conjunto ‘embajador’, que bajo la dirección técnica del argentino Fabián Bustos no ha perdido (registrando dos triunfos y un empate), buscará seguir por ese camino en su partido contra el equipo bogotano, que ha sorprendido y se ubica de momento en la cima del torneo con 14 puntos.

Novedades en Millonarios para el duelo contra Inter de Bogotá

La noticia más importante es que seguramente volverá David Mackaslister Silva a la convocatoria, volante que ya tenía el alta médica desde el 14 de febrero, pero que no pudo estar contra Llaneros por no tener el alta deportiva.

Seguramente el técnico Bustos incluirá a Mackalister Silva en el listado de jugadores, recordando que el volante creativo no juega desde la derrota sufrida contra Junior el pasado 25 de enero, cuando presentó molestias en los aductores.

Las bajas de Millonarios para el duelo ante el líder del torneo

Por otro lado, cabe mencionar que dos de los delanteros más importantes de la plantilla ‘embajadora’ seguramente no estarán disponibles en el partido, esto, debido a lesiones que sufrieron Radamel Falcao García y el argentino Rodrigo Contreras en el duelo pasado ante Llaneros. Así mismo, Carlos Darwin Quintero no estará por culpa de una lesión.

Así las cosas, la labor del centro delantero estará protagonizada por Leonardo Castro, quien podría ser sustituido en algún momento por Jorge Cabezas Hurtado, el otro atacante de este tipo que tiene Millonarios en su plantilla.

