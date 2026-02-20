El delantero que sería ‘sacrificado’ si Falcao va al Mundial 2026

Cada vez falta menos tiempo para que de inicio una nueva edición del Mundial de la FIFA y las selecciones clasificadas ultiman detalles previos para llegar de la mejor manera al campeonato, donde la confección de la nómina se va analizando y perfilando para elegir a los 26 jugadores que representarán a sus respectivos países.

Uno de esos equipos llamados a ser protagonistas en la cita orbital es Colombia, conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo que en las últimas horas ha sido noticia por unas declaraciones del periodista argentino Sebastián Srur, asegurando que el entrenador de la ‘Tricolor’ quiere que Falcao vaya al Mundial si tiene regularidad este semestre con Millonarios, pues lo considera un líder espiritual y una figura muy importante que puede aportar tanto dentro como fuera de la cancha.

El llamado de Falcao a la Selección dejaría un delantero fuera del Mundial 2026

Serán 26 los jugadores que representarán el país en el campeonato mundial, donde los cálculos señalan que Néstor Lorenzo llevaría 4 centro delanteros, una posición donde dos jugadores tendrían garantizado su cupo por su rendimiento en sus clubes y largo proceso en la selección, se trata de Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez.

Así las cosas, solo quedarían dos puestos más y uno de esos quedaría para Rafael Santos Borré, el jugador que más veces convocó Néstor Lorenzo bajo su periodo en el banquillo de la ‘Tricolor’, delantero que es del gusto del técnico argentino por su polivalencia y sus características distintas a las de Córdoba y Suárez.

‘Cucho’ Hernández y Jhon Jader Durán serían los sacrificados

Radamel Falcao García podría estar en la convocatoria y los jugadores que no estaría en ese listado serían Jhon Jader Durán y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, el primero casi descartado por sus polémicas en sus clubes y su poca regularidad (ahora juega en el Zenit)

Y el otro también quedaría descartado por que no parecer ser del gusto de Néstor Lorenzo, DT que preferiría llevar a Borré pese al buen momento del ‘Cucho’, que volverá pronto a las canchas tras no jugar un mes por culpa de una lesión, pero que mientras estuvo en el Betis tuvo destacados números (8 goles y 3 asistencias en 19 partidos en liga española).

