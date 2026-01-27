[Video] Club bogotano llegó al espacio; su camiseta recorrió la estratósfera

Actualmente hay 4 equipos de la capital del país jugando en la Primera División del fútbol colombiano, donde Millonarios, Santa Fe, Fortaleza e Internacional de Bogotá, este último quien ahora representa al antiguo club de La Equidad.

Uno de estos equipos pasará a la historia con un acontecimiento inédito que se dio en las últimas horas, pues una camiseta subió hasta la estratósfera y paseo por el espacio exterior, una imagen extraordinaria que se hizo viral en las redes sociales.

Lea también: La Selección Colombia jugará partido de despedida antes del Mundial: se confirmó la fecha

En otras noticias: Dimayor redujo la sanción de Radamel Falcao García en Millonarios

[Video] Camiseta de club colombiano paseó por el espacio exterior

Se trata del Internacional de Bogotá, que en ocasiones anteriores aplicó estrategias para ganar hinchas y expandirse por toda Colombia y el mundo entero, un conjunto que ahora quiso destacarse de manera asombrosa, mostrando su camiseta al mundo entero desde la estratósfera, es decir, a 35 kilómetros de altura sobre la superficie del planeta Tierra.

Con este acontecimiento, Internacional de Bogotá se convierte en el primer club de fútbol sudamericano en llevar su camiseta al espacio exterior, sin duda una gran labor de las directivas y el departamento de publicidad de la institución capitalina, que sigue sorprendiendo a sus seguidores con ideas novedosas.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: confirman que otro partido se jugará sin público

Las otras estrategias que Inter Bogotá ha usado para expandir su marca

Para el lanzamiento de su camiseta, el equipo capitalino invitó al reconocido actor Ryan Reynolds para dar a conocer su prenda, recordando que el protagonista de la serie ‘Deadpool’ es inversionista en Tylis-Porter Group, la organización que compró a La Equidad el año pasado.

Por otro lado, el equipo lanzó canción propia con ayuda de la banda de rap colombiana ‘Tres Coronas’, además, como propuesta comercial lanzó una promoción donde los hinchas que compraran el abono se hacían acreedores de la camiseta oficial del club.