Millonarios tiene un dato en contra que lo pone al borde de la eliminación

Millonarios atraviesa un arranque preocupante en la Liga BetPlay, y a su bajo rendimiento en la cancha, se le adhiere un dato estadístico contundente que lo deja mal parado de cara a la clasificación a la próxima ronda del campeonato.

Luego de cinco fechas disputadas, el equipo embajador apenas ha sumado dos puntos de 15 posibles, un registro que lo obliga a reaccionar de manera inmediata si pretende mantenerse con vida en la pelea por avanzar a los playoffs del primer semestre.

La preocupación no es solo deportiva. Según explicó el periodista Luis Arturo Henao, existe un antecedente histórico que juega en contra de Millonarios y que prende las alarmas en el entorno azul.

Millonarios, a revertir un dato recurrente

De acuerdo con el dato, ningún equipo en la historia de los torneos cortos del fútbol colombiano ha logrado clasificar a la siguiente ronda tras sumar solo dos puntos en las primeras cinco jornadas del campeonato.

Incluso, Henao detalló que esta situación se ha presentado en 47 ocasiones a lo largo de la Primera División, y en ninguna de ellas el equipo afectado logró revertir el mal inicio para meterse entre los clasificados.

La estadística es aún más pesada si se tiene en cuenta que clubes grandes como Junior, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali también han pasado por ese escenario, sin éxito, haciendo parte de esas 47 campañas que terminaron en eliminación temprana.

Así las cosas, Millonarios está llamado a romper la historia y sacar a relucir su rótulo de equipo grande si quiere marcar un precedente en el fútbol colombiano y sostener sus aspiraciones en el actual torneo.

NO habrá cuadrangulares sino playoffs

El contexto del campeonato tampoco da margen de error. Para este primer semestre no habrá cuadrangulares, sino un sistema de playoffs, con el objetivo de agilizar el calendario y finalizar el torneo antes del Mundial, razón por la cual también se eliminó la fecha de clásicos y se redujo el certamen a 19 jornadas.

Próximos partidos de Millonarios

En lo inmediato, el equipo ahora dirigido por Fabián Bustos tendrá compromisos clave para intentar cambiar el rumbo: recibirá a Águilas Doradas y Llaneros, y luego visitará a Internacional de Bogotá en Techo, partidos que podrían definir si Millonarios revive o confirma un arranque que, hasta ahora, lo deja contra las cuerdas.