[Video] Luis Javier Suárez, al 90+10', hizo el gol del empate de Sporting ante Porto

El delantero colombiano Luis Javier Suárez volvió a lucir como héroe, y este lunes 9 de febrero le dio el empate a Sporting de Lisboa en la última jugada del partido frente a Porto por la Primeira Liga.

Estos dos equipos se cruzaron en el estadio Do Dragao en el último partido de la fecha 21 de la primera división de Portugal. El duelo era clave debido a que se enfrentaban el primero ante el segundo en la tabla de posiciones.

Porto, como local, y siendo líder del certamen, fue el que impuso condiciones durante un buen tramo del juego, y a los 77 minutos encontró la recompensa con una anotación de Seko Fofana, quien puso a celebrar a una afición que en ese momento estaba dando un paso enorme hacia el título.

No obstante, el Sporting, liderado por Suárez, insistió, y en la fría y lluviosa noche en Oporto consiguió un penalti a su favor cuando el juego estaba por morir; el encargado de ejecutarlo fue justamente el colombiano.

Cobrando con el borde interno al palo izquierdo del golero rival, Luis Suárez vio cómo su disparo fue atajado, pero en el rebote se repuso y terminó mandando la pelota al fondo de la red.

Video del gol de Luis Javier Suárez en Sporting vs Porto

El gol fue un desahogo para la afición visitante, que si bien esperaba recortar la diferencia en puntos con el líder Porto, ve desde una perspectiva favorable el punto, pues sigue en la pelea por el título, fuera de la importancia que tiene no perder ante un rival histórico.

Así, el juego finalizó 1-1 este lunes, razón por la que Porto se mantiene en la primera posición del certamen con 56 unidades, mientras que Sporting de Lisboa es segundo con 52 puntos.

Estadísticas de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa

Con la anotación frente a Porto, Luis Javier Suárez llegó a 19 goles en 21 partidos disputados por la Primeira Liga de Portugal. Sin duda es uno de los futbolistas más valiosos de Europa en la actualidad.

Ahora, Ahora, el Sporting de Lisboa se alista para recibir a Famalicao el próximo domingo 15 de febrero. El 3 de marzo se volverá a cruzar con Porto pero esta vez por la semifinal de la Copa de Portugal.