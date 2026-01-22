Millonarios tomó decisión con Falcao; habría fecha para su nuevo debut

Sin duda, una de las mayores preguntas de los aficionados de Millonarios tiene que ver con la fecha de regreso de Radamel Falcao García a las canchas pues vale la pena mencionar que el jugador cuenta con una sanción de cuatro fechas por sus declaraciones tras la eliminación del cuadro embajador en los cuadrangulares del primer semestre del 2025.

Sin embargo, mucho se había hablado sobre la oportunidad de la directiva de apelar la sanción por medio de l articulo 42 de la Dimayor para conseguir la habilitación del atacante antes de lo indicado por la sanción, pues Falcao podría volver a las canchas con tan solo dos jornadas pagadas.

Ahora, el mismo presidente de Millonarios, Enrique Camacho, en entrevista con Win Sports reveló que el regreso de Falcao se podría acelerar.

“Estamos trabajando para enviar la solicitud del articulo 42 ante la Dimayor por la sanción de Falcao García. Yo creo que vamos a llegar unas 30 mil personas por partido”, dio a conocer.

Del mismo modo, el dirigente habló sobre el momento que vive el club y la conformación de la nueva plantilla que tiene un propósito más que claro y está vinculado con el 'tigre'.

“Nosotros nos esforzamos muchos, después de la temporada pasada, en conformar un equipo que fuera tan competitivo, como lo habían sido las anteriores nueve temporadas. Queríamos que Falcao triunfará en Millonarios y conformar un equipo que fuera capaz de apoyarlo a él”, mencionó.



