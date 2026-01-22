Vasco aplaude el fichaje de Marino: “Ya lo habíamos intentado”

Una de las grandes novelas del Fútbol Profesional Colombiano y del balompié sudamericano fue nada más ni nada menos la pelea de grandes equipos por Marino Hinestroza. El extremo de Atlético Nacional se despidió tras la victoria de la Copa BetPlay, pero su futuro fue una incógnita completa.

Boca Juniors o llegar a Brasil eran las posibilidades. Cuando las negociaciones avanzaban con el equipo argentino, sorpresivamente llegó el Vasco da Gama de Río de Janeiro que dio el golpe en el mercado. Fernando Diniz tuvo una llamada al jugador colombiano, y el cuadro carioca hizo lo suyo poniendo sobre la mesa 5 millones de dólares por el 80% de los derechos deportivos.

Fernando Diniz espera por la llegada de Marino Hinestroza en Brasil. Marino todavía no ha sido oficializado, pero ya todo está listo para que el extremo se ponga la camisa del club carioca para debutar en el Brasileirao ante Mirassol el jueves 29 de enero.

LAS PALABRAS DE FERNANDO DINIZ SOBRE LA INCORPORACIÓN DE MARINO HINESTROZA

Sin duda alguna, para el extremo vallecaucano esta llegada a Brasil es muy importante en su carrera deportiva. Sin embargo, su nivel en Atlético Nacional durante este 2025 no fue el mejor y así tendrá que reivindicarse con su presente para llegar a ser contemplado por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Fernando Diniz fue clave para asegurar el fichaje de Marino Hinestroza, y ya, a falta de la oficialización por parte de Vasco da Gama, el entrenador afirmó que, “Hinestroza es un jugador con características similares a las de Andrés Gómez, un jugador rápido, con mucha energía física y buena técnica, que estuvo dos años en la cantera del Palmeiras. El año pasado lo seguimos más de cerca en Atlético Nacional”.

Además, el entrenador aseguró que ya tenían los ojos puestos en Marino, pues no es la primera vez que trataron contratarlo, “ya habíamos intentado fichar a Hinestroza durante el mercado de fichajes de mitad de año. Creo que es un jugador con todas las de la ley para venir a ayudarnos”.

Marino Hinestroza llegará al Vasco da Gama con un contrato de cuatro años, de acuerdo con información de Globo Esporte. El cuadro brasileño le ganó a Boca Juniors que estaba en la pelea por sellar la contratación del extremo nacido en Cali, Valle del Cauca.

La adaptación no sería tan difícil, pues, se encontraría con compatriotas como Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez que ya están aclimatados dentro de la institución. También llegará con Johan Rojas, nuevo fichaje del Vasco da Gama para este 2026.