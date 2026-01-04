¿Montero volverá a Millonarios? Esto dijo su agente

Álvaro Montero vive meses clave en su carrera. Con el Mundial 2026 en el horizonte y siendo parte constante del proceso de la Selección Colombia, el arquero necesita continuidad para no perder terreno en la carrera por un lugar en la lista final. En medio de ese panorama, surgieron rumores sobre un posible regreso a Millonarios, club en el que fue figura y campeón, pero la historia tomó otro rumbo.

El contexto de Montero en Vélez y los rumores de regreso

Montero milita actualmente en Vélez Sarsfield, equipo que lo fichó en junio del año pasado. Sin embargo, en Argentina no ha tenido todos los minutos que esperaba debido al buen rendimiento de Tomás Marchiori, arquero titular del conjunto de Liniers.

Ante esa falta de continuidad, comenzaron a circular versiones sobre una posible salida del colombiano y entre las alternativas, apareció el nombre de Millonarios, club que aún conserva un fuerte vínculo con el guardameta y del que es dueño de sus derechos deportivos. La posibilidad generó expectativa entre los hinchas embajadores, teniendo en cuenta la cercanía del Mundial y la necesidad de Montero de sumar partidos.

La versión del agente y la postura de Millonarios

El representante del jugador, Sebastián Olarte, aclaró la situación en diálogo con Caracol Radio. Allí confirmó que existieron opciones para regresar al fútbol colombiano, pero que no encajaban con el plan actual del arquero.

“Al fútbol colombiano no. Existieron dos posibilidades, pero no se acomodaron a lo que actualmente está esperando Álvaro, que es seguir compitiendo afuera. Estos seis meses son fundamentales para él”, explicó el agente, quien además reveló que hubo propuestas desde México, aunque Vélez manifestó su intención de contar con Montero y darle minutos.

Sobre una eventual garantía de titularidad, Olarte fue prudente: “Va a tener minutos, no sé cuántos, eso no se puede decir, en el fútbol nadie puede garantizar, pero los va a tener y a partir de ahí podría ganarse el puesto”.

Finalmente, confirmó que Millonarios sí estuvo dispuesto a recibirlo: “En Millonarios le abrieron la puerta. Él salió con muy buena relación con el club y la hinchada siempre estuvo dispuesta a recibirlo, pero su prioridad es mantenerse jugando en el exterior”.

Un futuro que apunta al Mundial

Así las cosas, Álvaro Montero continuará en Vélez Sarsfield, apostando a ganar continuidad en el fútbol argentino y mantenerse en la órbita de la Selección Colombia. Aunque Millonarios mostró total disposición para su regreso, el arquero entiende que su mejor vitrina, de cara al Mundial 2026, sigue estando fuera del país. Su desafío ahora será aprovechar cada oportunidad en Vélez para sostener su lugar en el proceso de Néstor Lorenzo.