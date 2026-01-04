Ya es oficial: Millonarios confirmó el fichaje de un extranjero

Millonarios sigue reforzando su plantilla pensando en lo que será el 2026, un año en el que el equipo busca recuperar las buenas sensaciones y competir no solo en Liga BetPlay y Copa BetPlay sino también internacionalmente en Copa Sudamericana donde deberá sortear un repechaje muy complicado en el que enfrentará a Atlético Nacional a partido único en el Atanasio Girardot.

Para esto los directivos, de la mano de Michaloutsos han llegado ya varios fichajes como Carlos Darwin Quintero, Mateo Garcia, Julián Ángulo o Sebastián Valencia.

Desde Chile llega un nuevo refuerzo

Una de las posiciones que más quería reforzar Hernán Torres era la del mediocampo, con muchos problemas de creación en la temporada pasada y con la posible salida de Nicolás Arévalo hacía el futbol ucraniano la idea era clara, conseguir dos volantes que lleguen al equipo a ser titulares.

Por esto, después de confirmar a Mateo Garcia como nuevo jugador ahora llega un anuncio que ilusiona a toda la afición embajadora, el chileno Rodrigo Ureña se convirtió en nuevo jugador del equipo embajador, un volante de recuperación pero con muy buen pie que llega a darle al equipo esa pizca de "maldad" que le hace falta a cualquier mediocampo en el mundo.









Un volante que ya estuvo en Colombia

El jugador llega procedente de Universitario de Perú, después de un semestre en el que tuvo mucha continuidad, sin embargo, es un jugador ya conocido en el futbol profesional colombiano, ya que tuvo paso por Deportes Tolima y por América de Cali, sobresaliendo sobre todo en el conjunto americano.

Ureña ya sabe lo que es ser campeón en Colombia en donde con América consiguió una liga y con Tolima consiguió la Supercopa, además ha salido campeón en Chile y en Perú.

Un nuevo comienzo para el mediocampo del embajador que busca hacerse fuerte en la zona medular para así ser superior a sus rivales, con la llegada de Rodrigo Ureña ganan fuerza física, buen pie y un jugador que sabe lo que es entregarse hasta el último minuto por la camiseta que defiende.