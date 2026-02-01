Millonarios tomó primera decisión con su nuevo técnico en la temporada 2026

Millonarios tiene todo listo para presentar en las próximas horas a su nuevo director técnico. Se trata del argentino Fabián Bustos, quien llegará al conjunto 'embajador' para reemplazar a Hernán Torres y darle un giro radical al pobre inicio de temporada.

Después de llegar a un acuerdo en las negociaciones, se tiene previsto que que Bustos arribe a Colombia entre la noche de este sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero.

Primera decisión de Millonarios con su nuevo DT

Según se pudo conocer, en Millonarios se pretende que Fabián Bustos esté en el estadio El Campín de Bogotá en la jornada de este domingo 1 de febrero, cuando el conjunto 'embajador' reciba a Deportivo Independiente Medellín en partido válido por la fecha 4 de la Liga BetPlay.

Aunque Bustos no estará al frente del equipo, ya que Omar 'El Cabezón´Rodríguez oficializará como entrenador en el campo de juego, sí se espera que el nuevo estratega argentino se presente ante el plantel de jugadores y tenga una primera impresión en el duelo contra Medellín.

Así será el cuerpo técnico de Fabián Bustos

Fabián Bustos llegará a Millonarios, después de dirigir a importantes instituciones del continente como Barcelona de Ecuador, Santos de Brasil, Universitario de Perú y Olimpia de Paraguay, entre otros.

Según informó Mariano Olsen, Bustos estará acompañado por Edgardo Adinolfi y Jonathan Mejía, quienes se desempeñarán como asistentes técnicos, mientras que Marcos Conenna estará como preparador físico.

¿Cuándo debutaría Fabián Bustos como técnico de Millonarios?

Teniendo en cuenta que se espera que Millonarios presente a Fabián Bustos en las próximas horas, el debut del entrenador argentino se registraría el jueves 5 de febrero, cuando el equipo 'embajador' reciba a Deportivo Pereira en partido adelantado de la fecha 9 de la Liga BetPlay.