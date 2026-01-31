Millonarios tomó importante decisión antes de enfrentar al DIM

Millonarios se enfrenta este domingo 1 de febrero al Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, duelo correspondiente a la fecha cuatro de la presente edición de la Liga BetPlay.

El equipo azul de la capital del país viene de tres derrotas consecutivas, las cuales dejaron al técnico Hernán Torres fuera de la institución, por eso, el equipo quiere reivindicarse y ganar su primer partido de la temporada frente al Medellín, duelo que tendrá a Omar ‘El Cabezón’ Rodríguez como DT interino del cuadro ‘embajador’.

Millonarios y el plan con su nuevo entrenador

De acuerdo con varios reportes periodísticos, Millonarios ya tiene acuerdo con el técnico Fabián Bustos, entrenador argentino de 56 años que viajará a Bogotá en las próximas horas para firmar su contrato con el conjunto azul de la capital del país.

Las directivas del cuadro albiazul se han movido rápido en la contratación del nuevo entrenador y la idea que tienen es que Bustos pueda llegar a Bogotá y ver el partido contra Medellín desde los palcos del Estadio El Campín, así que aceleran la logística para que el estratega argentino pueda ver a su nuevo equipo en acción antes de tomar oficialmente las riendas del club la próxima semana, así lo dio a conocer el periodista Julián Capera de ESPN.

Trayectoria y palmarés de Fabián Bustos

El director técnico, que según reportes firmaría con Millonarios un contrato por un año hasta finales del 2026, tiene experiencia dirigiendo en fútbol de Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay.

Bustos ha sido campeón de ligas con Delfín (Ecuador), Barcelona de Guayaquil y Universitario de Perú, mientras que su último club fue Olimpia de Paraguay, además, tuvo paso por clubes destacados como Santos de Brasil y América Mineiro, entrenador que hizo gran parte de su carrera como DT en el fútbol ecuatoriano dirigiendo a equipos como Manta, Deportivo Quito, Imbabura, Técnico Universitario y Macará.

