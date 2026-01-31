Queja formal de Millonarios por el VAR contra Deportivo Pasto

Millonarios presentó una queja formal ante la Comisión Arbitral reclamando por el uso del VAR en el juego ante el Deportivo Pasto. El reclamo se debe a la revisión del primer gol local, una acción que viene de un posible fuera de juego.

El triunfo 2-1 le permitió a Pasto asumir el liderato del campeonato, resultado inesperado para un equipo que afronta la temporada con una nómina prácticamente nueva. La derrota fue un mazazo para Millonarios que derivó en la salida del técnico Hernán Torres.

El VAR de Pasto vs Millonarios fue operado por Ricardo García, apoyado por Ariel Quintana desde el AVAR

La Comisión Arbitral publicó los audios del VAR correspondientes al compromiso entre Deportivo Pasto y Millonarios, con énfasis en la acción que derivó en la apertura del marcador para el conjunto nariñense. La jugada, ocurrida en los primeros minutos del encuentro disputado en el estadio La Libertad, generó debate por un presunto fuera de juego que finalmente fue desestimado tras la revisión tecnológica.

El arbitraje estuvo a cargo de Wilmar Roldán, con Mary Blanco como asistente principal, mientras que el VAR fue operado por Ricardo García, apoyado por Ariel Quintana desde el AVAR. En los audios divulgados se detalla el procedimiento aplicado para validar la anotación, incluyendo la revisión de una posible mano y el análisis minucioso de dos acciones de fuera de lugar en la misma secuencia ofensiva.

El equipo arbitral utilizó el sistema de trazado de líneas para determinar la posición del atacante al momento del pase. Tras descartar cualquier infracción previa, el VAR respaldó la decisión tomada en el campo y confirmó oficialmente el gol.

Queja formal por parte de Millonarios: el equipo emitió un recurso ante la comisión arbitral

El periodista Alexis Rodriguez publicó en sus redes sociales la carta con la que la entidad presenta el recurso ante la entidad.