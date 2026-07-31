Polémico delantero con paso por Millonarios es fichado por subcampeón de Venezuela

El nombre de Millonarios, aunque en esta ocasión no está del todo involucrado en el mercado de fichajes, vuelve a sonar en el fútbol venezolano, ya que se dio a conocer que un ex delantero con pobre paso por el club reforzaría a Academia Puerto Cabello.

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El conjunto venezolano ha venido de menos a más desde su fundación hace un par de años y para el cierre de la temporada 2026 quiere sumar su primer título y es por ello que le apuesta al fichaje de Cristian Cañozales.

Cañozales es nuevo jugador de Academia Puerto Cabello

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano se sigue moviendo de buena manera y son los jugadores colombianos los que se siguen robando el protagonismo a nivel de Sudamérica.

El talento colombiano para el fútbol crece cada vez más y más, razón por la cual los clubes deciden apostarle a jóvenes promesas y también algunos jugadores con más recorrido, tal como es el caso de Cristian Cañozales.

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El extremo de 27 años ha tenido una carrera deportiva con bastantes "vaivén", ya que no se ha podido consolidad como goleador en los equipos por los que ha pasado, incluyendo a Millonarios, en donde su participación fue más que deplorable.

Sin embargo, la Academia Puerto Cabello habría decidido darle el voto de confianza, llegando como agente libre desde Águilas Doradas, en donde tampoco se pudo consolidar, y firmando un respectivo contrato de año y medio.

¿Cómo le fue a Cristian Cañozales con Millonarios?

El bogotano arribó a Millonarios en el semestre de clausura de la temporada 2025 tras su paso por el fútbol de Venezuela por Carabobo, y solamente pudo sumar 8 partidos, 228 minutos dentro del terreno de jugo en llos cuales se pudo reportar con una anotación.